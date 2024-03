A dança e o Irão na rebeldia de Nastaran: "Como é que se pode estabelecer a paz num país que proíbe algo tão natural?"

Desde a Revolução Islâmica (1979) que a dança está oficialmente proibida no Irão. As companhias de dança cessaram as suas atividades e todos aqueles que aspiram a criar neste domínio são obrigados a pensar em formas engenhosas de fugirem à repressão. Para estes criadores, dentro e fora do país, dançar é um ato de liberdade e resistência. Neste caso, um arrepiar de caminho contra a censura das artes, mas também do papel das mulheres na criação artística naquele país. Foi justamente este difícil contexto que levou a coreógrafa e bailarina iraniana Nastaran Razawi Khorasani a criar This is not a dance, espetáculo que se assume como uma reflexão sobre o movimento e as suas implicações – não apenas no Irão, mas em todos os locais onde ser artista comporta um risco de existência. Sobe ao palco do Teatro Municipal do Porto, sexta e sábado, dias 15 e 16 de março, naquela que será a estreia a solo da criadora em Portugal.

Logo à partida estabelece-se um paralelismo inusitado com o documentário This Is Not a Film, do realizador e seu compatriota Jafar Panahi. A performance de Nastaran pode não ser considerada uma apresentação de dança, ao mesmo tempo que não se trata de outra coisa senão um espetáculo entregue ao movimento e às suas consequências. Reduzida aos pequenos movimentos entre sombras, a coreógrafa, nascida em 1987, apresenta-se em palco sem grandes ornamentos e acompanhada por um conjunto de testemunhos sonoros, em que se aborda o porquê da dança ser considerada como uma arte que antagoniza o regime político vigente. No seu âmago, a criadora lança uma questão para todos os que a quiserem acompanhar: “Se é um risco tão grande dançar no Irão, porquê fazê-lo?”. Mas há mais questões que se lançam ao espetador.

Em entrevista ao Observador, Nastaran Razawi Khorasani, que vive há vários anos em Roterdão, nos Países Baixos, explica que a presente criação nasce do desejo de se exprimir através da dança, sem esquecer as suas raízes. “É inevitável para mim pensar sobre dança e não pensar no que esta significa para os iranianos. É daí que derivam várias interrogações: como é que se dança no Irão? Como é que se pode estabelecer a paz num país que proíbe algo tão natural quanto o movimento e a ligação entre os corpos”, sintetiza. Em This is not a dance, Nastaran monta um dispositivo – uma espécie de câmara obscura – onde enceta um jogo de sombras, entre aquilo que se mostra e aquilo que deve permanecer invisível.