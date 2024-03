O funeral do poeta Nuno Júdice, que morreu no domingo, aos 74 anos, realiza-se na quarta-feira, às 14h00, na Basílica da Estrela, em Lisboa, com a celebração de missa de corpo presente, anunciou esta segunda-feira a agência funerária Servilusa.

O velório decorre na véspera, terça-feira, a partir das 18h00, nas capelas exequiais da mesma igreja.

Nascido em 1949, na Mexilhoeira Grande, em Portimão, no distrito de Faro, Nuno Júdice morreu no domingo, vítima de doença.

Foi professor associado da Universidade Nova de Lisboa, instituição onde se doutorou em 1989 com a tese “O espaço do conto no texto medieval”.

Poeta, ensaísta e ficcionista, Nuno Júdice foi, até 2015, professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Júdice desempenhou o cargo de diretor da revista literária Tabacaria (1996-2009) e dirigiu a Revista Colóquio-Letras, da Fundação Calouste Gulbenkian.

Foi comissário para a área da Literatura da representação portuguesa na 49.ª Feira do Livro de Frankfurt, em 1997, que teve Portugal como país convidado, e organizou a Semana Europeia da Poesia, no âmbito da Lisboa’94 – Capital Europeia da Cultura.

De 1997 a 2004, foi conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Paris, tendo assumido a direção do Instituto Camões na capital francesa.

Literariamente, estreou-se em 1972 com o livro de poesia “A Noção de Poema”.

Ao longo da carreira literária, Nuno Júdice foi distinguido com diversos prémios, entre os quais o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana, em 2013, o Prémio Pen Clube, o Prémio D. Dinis da Casa de Mateus.

Recebeu o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, por “Meditação sobre Ruínas”, finalista do Prémio Europeu de Literatura.