Afastamento de Montenegro? "É muito evidente que houve essa preocupação de tentar desligar"

“Portas não tinha uma noção realista das nossas possibilidades”

Nesta entrevista conduzida por Maria João Avillez, Pedro Passos Coelho é particularmente duro com Paulo Portas, com quem dividiu as despesas da governação durante aquele período, apesar da falta de “solidariedade” tantas vezes demonstrada pelo então líder do CDS. “Paulo Portas não tinha uma noção precisa, realista, de qual era o limite das nossas possibilidades. E uma vez que o seu partido tinha como bandeiras essenciais a questão fiscal, a questão dos impostos, a questão dos pensionistas, quando tivemos de tomar medidas que eram medidas gravosas, o CDS e Paulo Portas convenceram-se, a partir de certa altura, que era assim porque nós não defendíamos devidamente os interesses do país junto da troika”, lamenta o antigo primeiro-ministro.

Ainda antes da crise do “irrevogável“, o período mais tenso dessa relação, recorda agora Pedro Passos Coelho, aconteceu durante as negociações para a sétima avaliação da troika ao memorando de ajustamento, altura em que foi preciso encontrar medidas estruturais que permitissem tapar um buraco de 1300 milhões de euros depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado um conjunto de medidas previstas no Orçamento do Estado. É por esta altura que nasce a “TSU dos pensionistas”, termo que Portas cunhou de “forma deliberada” para criar “um sobressalto no país e uma revolta no país”. “O próprio CDS não tinha uma medida alternativa. Não a apresentava. Não aceitava aquela, mas não apresentava uma equivalente”, lembra Passos. Seguiram-se momentos de impasse, de profunda divergência entre os dois partidos e que chegaram a ameaçar fazer ruir tudo.

“Informei o Presidente da República [Aníbal Cavaco Silva] e convoquei um Conselho de Ministros para explicar ao governo que íamos falhar a avaliação porque Paulo Portas não aceitava aquela avaliação. E, portanto, o que se passaria a partir daí era uma incógnita, mas uma incógnita limitada. A troika diria: ‘Então, se os senhores não querem fazer nada, também não querem mais dinheiro, com certeza. Então o que é que se viu? Para mim é um mistério, mas Paulo Portas mudou de opinião. Eu creio que foi o Presidente da República. Escreveu nas memórias que recebeu o doutor Paulo Portas nessa manhã antes do Conselho de Ministros e que ele mudou a sua opinião”, recupera o social-democrata.

A esse propósito, aliás, Passos faz mais uma revelação: a troika, a partir de certa altura, “percebeu que havia um problema com o CDS e passou a exigir cartas assinadas por Paulo Portas”. “Julgo que ele não sabe isto, mas, para impedir uma humilhação do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, obriguei o ministro das Finanças a assinar comigo e com ele a carta para as instituições. Assinámos os três. Paulo Portas não sabe disto. Não sabe que foi uma exigência minha, porque o que a troika exigia era uma carta dele, assinada por ele, porque não confiava nele.”

Pouco depois desse período, em julho de 2013, Paulo Portas apresentou a sua “demissão irrevogável”, apanhando todos de surpresa. “Creio que o Presidente da República ficou, evidentemente, bastante magoado porque foi tomado de surpresa com a decisão de Paulo Portas, que foi anunciada publicamente e não foi comunicada previamente ao Presidente da República, a não ser por mim, quando percebi que ele estava mesmo a falar a sério e que se queria demitir. A ministra de Estado e das Finanças ia tomar posse naquela tarde, um secretário de Estado do CDS ia tomar posse com ela naquela tarde. Portanto, a situação era um bocadinho caricata. Não tinha nenhuma antevisão de que uma crise destas pudesse ser possível.”