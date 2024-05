A Trust in News (TIN), dona das revistas Visão, Exame e Caras, avançou com um Plano Especial de Revitalização (PER), para evitar a falência da sociedade detida por Luís Delgado. Neste momento, avançou o ECO e confirmou o Observador, a TIN aguarda decisão do Juízo do Comércio de Sintra, garantindo que “continuará a funcionar normalmente”.

Em comunicado enviado aos trabalhadores esta terça-feira, a sociedade explicou que “este instrumento de gestão foi pedido após uma análise cuidadosa da situação financeira, com o objetivo de garantir a sustentabilidade e estabilidade a curto e longo prazo”. “Estamos confiantes de que esta decisão é a melhor para a TIN, neste momento, e também para todos os seus trabalhadores, colaboradores, fornecedores e credores”, acrescentou.

A situação financeira da TIN já tinha sido noticiada na semana passada pelo jornal Expresso, que deu conta de salários em atraso. Numa mensagem enviada aos trabalhadores, Luís Delgado pediu desculpa pelo atraso no pagamento dos ordenados do mês de abril, garantido estar “totalmente focado em garantir o sucesso da reestruturação, a todos os níveis”. “O ano 2024 arrancou mal, é verdade, e vocês estão a sofrer diretamente esse impacto — que é insustentável e inaceitável — mas não vamos desistir nem desertar”, acrescentou.