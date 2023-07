Faz parte do conhecimento básico que adquirimos na escola: o planeta Terra é redondo, sim, mas achatado nos polos, e gira sobre si próprio a cerca de 1.600 quilómetros por hora em torno de um eixo ligeiramente inclinado em relação ao Sol. É, aliás, essa realidade que explica a existência das estações do ano.

Contudo, encontrar o ponto exato nos polos onde se situa o eixo de rotação da Terra é uma tarefa complexa, já que a localização deste ponto tem sofrido deslocações ligeiras ao longo dos séculos. Isto não significa que não existam dois lugares geográficos chamado Polo Norte e Polo Sul: encontram-se na latitude de 90 e -90 graus exatos, respetivamente, e é necessário que estejam num ponto fixo para serem usados como referência para a cartografia. Mas há vários séculos que a comunidade científica sabe que existem pequenas oscilações no ponto real onde o eixo de rotação cruza a superfície terrestre.

Uma imagem usada pelo jornal americano The New York Times num artigo recente é útil para compreender melhor o fenómeno de rotação da Terra: ao contrário dos pequenos globos de escritório que usamos para representar o planeta, a Terra não gira sobre si própria de maneira suave; pelo contrário, “enquanto se move pelo espaço, a Terra abana como um frisbee mal lançado“. Fenómenos como correntes oceânicas, os ventos e as variações na pressão atmosférica fazem com que o planeta não seja uma esfera a rodar sossegadamente, mas esteja sujeita a oscilações e variações no seu eixo de rotação. Mas além de oscilações esporádicas provocadas por estes fenómenos, também há oscilações de maior prazo, provocadas por variações na distribuição da massa terrestre ao longo do tempo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.