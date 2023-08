Claire Henderson trabalha há mais de vinte anos na promoção a capacitação de pessoas com problemas de saúde mental, quer no Reino Unido, quer em países em vias de desenvolvimento em África e na América do Sul. Psiquiatra, especialista em saúde pública e professora universitária do King’s College, em Londres, tem feito investigação em áreas como autogestão da doença, redução do estigma e literacia em saúde mental.

Criar conhecimento sobre as doenças mentais, nomeadamente as mais graves, sobre as quais as pessoas sabem menos e temem mais (e daí o maior estigma) é, para a especialista, fundamental para criar empatia e garantir a igualdade de tratamento e acesso aos serviços públicos.

Qual a importância de iniciativas públicas para redução do estigma e de literacia em saúde mental, como a “Time to Change” [Tempo de Mudar], a maior campanha deste género no Reino Unido, que se prolongou por mais de dez anos e cuja investigação para a avaliação foi coordenada por si? Quais os principais resultados?

Avaliámos o impacto da campanha, ao longo do período em que decorreu, de 2008 a 2021, ao nível da população em geral, e essa avaliação revelou melhorias nas atitudes em relação a pessoas com problemas de saúde mental. Por exemplo, a noção de que a terapia psicológica pode funcionar, de que a medicação pode funcionar, de que as pessoas podem recuperar. Este tipo de conhecimento é importante para reduzir o estigma.

Outro aspeto que melhorou foi a intenção manifestada de mudança de comportamentos. Perguntámos às pessoas se estariam dispostas a trabalhar, a ter uma relação, a viver ou a ter um vizinho com um problema de saúde mental e mais gente respondeu que sim.

Verificámos também que mais pessoas admitiram aos entrevistadores que tinham um problema de saúde mental, o que pode ser um indicador de que estavam mais dispostas a revelar isso, já que se tratava de entrevistas presenciais. Também foram mais as que se mostraram abertas a revelar o problema a um médico de clínica geral, à família e aos amigos. Ou seja, verificou-se maior abertura das pessoas relativamente a esta questão

Mas uma campanha deste tipo leva o seu tempo a produzir resultados.

Sim, nos primeiros anos, não se registaram mudanças claras. Depois, começámos a ver melhorias. De uma campanha destinada à população em geral não se esperam mudanças de fundo a curto prazo. Mas houve mudanças significativas, até porque a “Time to Change” trabalhou com escolas, empresas, serviços públicos…

