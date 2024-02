No dia 7 de outubro, o filho de Dalit Shtivi, Idan, tinha ido tirar fotografias a uma festa no sul de Israel. “Ele chegou à festa às 6h30 e os bombardeamentos começaram. Ligou à namorada a dar-lhe conta disso e a informá-la de que ia voltar para trás”, conta a mãe ao Observador. Mas era demasiado tarde. Antes disso, os militantes do Hamas já tinham entrado em território israelita e já tinham começado os ataques em vários pontos junto à fronteira com a Faixa de Gaza.

Contrariamente à maioria dos familiares dos reféns, as autoridades israelitas não conseguiram localizar inicialmente Idan — não sabiam se tinha sido morto, raptado ou se estava apenas desaparecido. Durante três meses, o filho de Dalit, que tem nacionalidade portuguesa, esteve com um estatuto de paradeiro desconhecido. “Só 90 dias depois é que nos disseram tinha sido raptado”, lembra ao Observador a tia do jovem de 28 anos, Ayelet.

Numa conversa com o Observador numa visita a Lisboa, as duas mulheres retratam o “pesadelo” que têm sido os últimos quatro meses. Apesar de terem sido informadas de que o familiar terá sido raptado e de que terá sido levado para a Gaza, Dalit e Ayelet realçam que não “existem provas claras” de onde está, como e se está bem de saúde. Ou seja, existe apenas uma “assunção” de que está vivo e em cativeiro. “Não é como se alguém o tivesse visto”, lamenta a tia.

