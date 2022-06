Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Seis filhos de quatro companheiros, várias casas em diferentes bairros de Setúbal e uma paixão por fado. Estes pontos têm uma pessoa em comum: Inês, a mãe da criança de três anos que morreu esta segunda-feira. E são também o resumo de uma teia familiar difícil de decifrar, com as crianças entregues aos avós ao pai e a uma instituição, com várias saídas das várias casas onde viveu e com vários episódios de violência doméstica.

Jéssica acabou por ser vítima de uma retaliação por causa do pagamento de uma dívida de bruxaria da mãe, mas a história desta família está marcada por muitas curvas e contra curvas ao longo dos últimos anos. E mesmo antes de Jéssica nascer, a sua família já vivia num contexto de instabilidade.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.