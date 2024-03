Alexei Navalny. O funeral que o Kremlin mais temia levou milhares às ruas

Esse era precisamente o ponto que separa fundamentalmente o último adeus a Sakharov e o que se antecipava para Navalny: enquanto Gorbachev e outros membros do Politburo foram ao funeral do físico, ninguém esperava que Vladimir Putin, que se recusava a mencionar o nome de Navalny em público, aparecesse na cerimónia do seu principal opositor, que morreu há duas semanas numa prisão no Ártico.

Mas o Kremlin compreendeu como o funeral de Navalny — envenenado com novichok em 2020, preso em 2021 depois de regressar à Rússia e atualmente a cumprir uma longa pena por “extremismo” — tinha potencial para galvanizar os russos que se opõem ao seu regime da mesma forma que o de Sakharov fez contra o regime soviético. “O funeral de Navalny pode produzir um oceano incontrolável de pessoas a denunciarem Putin pela sua corrupção, autoritarismo e guerra cruel na Ucrânia”, notou a historiadora russa Ani Kokobobo num artigo publicado na véspera da cerimónia na revista Time. “Um rio destes pode ser difícil de controlar e refletiria um ‘Estado da Nação’ real, que difere dramaticamente dos espetáculos patrióticos projetados pela propaganda russa”.

Era isso que Vladimir Putin temia e foi exatamente isso que aconteceu. Milhares de pessoas saíram à rua em Moscovo esta sexta-feira para prestar uma última homenagem a Alexei Navalny. Para além do seu nome, as palavras de ordem que gritaram revelam, acima de tudo, a oposição ao Kremlin: “Não tiveste medo, nós não temos medo”, “A Rússia será livre” e “Tragam os soldados para casa” foram alguns dos gritos que se ouviram ao longo do dia nas ruas da capital russa.

Cerimónia na igreja em menos de meia hora, com a maioria a não poder tocar no caixão

Até à hora do início do funeral (14h em Moscovo, 11h em Lisboa), contudo, ninguém tinha ainda a certeza se haveria sequer cerimónia. Os últimos dias haviam sido marcados pela viagem da mãe do político, Lyudmila, pelo círculo Ártico, à procura do corpo do filho em várias morgues. A certa altura,

Acabou por não ser assim no caso de Navalny, mas nem por isso foi fácil. Nos últimos dias, segundo a família, a maioria das agências funerárias de Moscovo não quiseram fazer o serviço, por terem sido alvo de ameaças. O padre da igreja Ícone de Mãe de Deus Alivia as Nossas Mágoas, no bairro de Maryino (onde Navalny viveu durante anos), só terá aceitado celebrar as exéquias porque o político frequentou durante anos aquela paróquia, tendo até batizado o filho mais novo ali — foi isso que divulgou uma jovem que conseguiu participar na cerimónia dentro da igreja e que falou com o jornal independente Meduza.

Enquanto lá dentro se juntavam menos de 100 pessoas, a maioria familiares como os pais e os sogros de Navalny, lá fora a multidão ia crescendo. Quando a cerimónia religiosa teve início, a fila para tentar entrar na igreja já tinha mais de um quilómetro e meio de comprimento, segundo a edição russa da BBC.