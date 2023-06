O homem que durante anos foi o braço direito de Isabel dos Santos é agora um dos administradores da Livrefluxo S.A., empresa que detém parte do capital da Cofina — a dona do Correio da Manhã, CMTV e revista Sábado —, da GreenVolt, energética portuguesa liderada por João Manso Neto, e da produtora de pasta de papel Altri. Arguido em Angola e com contas arrestadas também em Portugal, Mário Leite da Silva, apurou o Observador, entrou no final do ano passado na administração, enquanto vogal, da sociedade que detém cerca de 12% da Cofina e de que Domingos José Vieira de Matos é administrador e acionista dominante.

Além da presença na estrutura acionista da Cofina, a Livrefluxo tem também uma participação na Greenvolt, que aliás foi reforçada no mês passado, aumentando de 8,38% para 10,55% — na sequência do processo de distribuição de dividendos da Altri, que deixou de ter participação na empresa portuguesa de energia renovável.

A empresa de que Mário Leite da Silva é agora administrador também detém uma parte da Altri, conforme se pode verificar no separador da estrutura acionista que está disponível no site da empresa: “As 26.669.010 ações da Altri, SGPS, S.A. detidas pela sociedade Livrefluxo, S.A. consideram-se imputáveis a Domingos José Vieira de Matos, seu administrador e acionista dominante”.

