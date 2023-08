Depois do banho de multidão que recebeu em Lisboa, a próxima viagem internacional do Papa Francisco não podia contrastar mais com a apoteótica Jornada Mundial da Juventude que reuniu cerca de 1,5 milhões de jovens em Portugal: no dia 31 deste mês, o líder da Igreja Católica viaja para a Mongólia, país asiático situado entre a China e a Rússia onde vivem apenas 1.500 católicos, apoiados por 77 missionários e um único bispo.

Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco tem defendido a necessidade de a Igreja abandonar a tentação do autocentrismo (e do eurocentrismo) e de ir ao encontro das periferias — todas elas, incluindo as geográficas, as existenciais e as humanas. O seu historial de viagens internacionais, que inclui múltiplos países onde o Cristianismo é uma minoria e onde nunca nenhum Papa tinha estado, é um sinal disso mesmo. Mas uma ida à Mongólia, um país que tem menos católicos do que muitas paróquias portuguesas, parece radical até para os padrões de Francisco.

O Papa parte de Roma às 18h30 do dia 31 de agosto e só aterra na capital da Mongólia, Ulaanbaatar, às 10h00 do dia 1 de setembro, após um voo de nove horas que será um desafio para a frágil saúde de Francisco. Por essa razão, o programa oficial inclui um dia inteiro de repouso após a viagem: só na manhã de 2 de setembro, 24 horas depois da aterragem, é que começam os compromissos públicos de Francisco na Mongólia.

