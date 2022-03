Benjamin Moser à procura da mente, alma e coração de Susan Sontag

Foi escolhido pelos representantes de Susan Sontag para escrever a sua biografia. Como é que isso aconteceu?

Estava no Rio [de Janeiro] fazendo algum evento para Clarice Lispector. Era a última coisa que ia fazer e ia ficar livre. Na verdade, ainda não estou, estou fazendo as traduções e tudo isso. São 20 anos disso. Pensei que ia tirar umas férias no Brasil, o que nunca faço. O Brasil, para mim, sempre foi trabalho. Fui conhecer um museu que não conhecia e estava nesse museu quando recebi um email de uma pessoa que conhecia em Nova Iorque. Tinha falado com várias pessoas — o agente, o filho e o editor de Susan Sontag — e disse-me que tinham considerado várias pessoas para escrever a biografia autorizada e que tinham acabado por me escolher. Bom, acabaram as férias [risos]. Tive de ir a uma livraria procurar os livros dela, que não tinha comigo. Comprei tudo em português, porque não havia em inglês, só para não estar ignorante. Fui do Rio para Nova Iorque e me reuni com essas pessoas. Correu tudo muito bem. Tinha feito uma biografia de uma mulher intelectual internacional, no caso a Clarice, e eles acharam que podia escrever sobre a Susan também. Foi o que fiz. Tive muito medo também, porque sei o que é uma biografia. É uma batalha, porque há muitas versões, muita inveja, muitas histórias… É como entrar numa campanha política — há vários partidos. Apesar de ter passado muitos anos na Europa, sou americano, então sei quais são os partidos políticos nessa campanha. Sei, por exemplo, que sempre houve uma luta muito feia entre o filho dela [David Rieff] e a esposa dela [a fotógrafa Annie Leibovitz]. Sabia que estava a entrar num terreno minado, mas fiquei muito entusiasmado também. No Clarice, tentei utilizar a história dela para contar a história do Brasil no século XX. A história da arte brasileira, da literatura… Achei que podia fazer isso com o meu país. Podia contar o panorama. Gosto de fazer esses panoramas grandes. Enfim, foi a oportunidade que surgiu e aceitei.

Foi isso que o motivou a aceitar a proposta? A possibilidade de construir esse panorama mais alargado?

Existem sempre pessoas emblemáticas, uma pessoa que de alguma forma se torna a encarnação daquele momento. A Susan é isso. Pensei muito nessa questão: será que há pessoa que seja mais emblemática no século XX americano? Talvez haja na política, mas na arte, intelectualidade, filosofia, cultura, ao nos aproximarmos de Susan, nos aproximamos da cultura como panorama, como todo.

Porque é que ela é essa figura tão emblemática?

Isso é um mistério! É fascinante, porque podia ter sido outra pessoa, que escreveu as mesmas coisas, que usava as mesmas roupas, que andava pela mesma rua, mas que não tinha esse magnetismo que faz com que ela seja um reflexo de toda essa época, mas também um reflexo nos outros, porque as pessoas projetam coisas nela. Isso se deu quando ela era muito jovem. Ela foi amada e atacada com muito fervor quando tinha 28 anos. Ela não era ninguém. Era uma estudante que tinha estado na Europa, que se tinha casado, separado, tinha um filho… Nada no passado dela indica esse curso. Essa pessoa é a chave do teatro americano, do cinema, da política, da sexualidade, da doença… Porquê? Acho muito misterioso. Mas a verdade é que há essas vidas que vão além da própria vida e que se tornam um símbolo. Não é por nada que o grande tema dela é a metáfora, o simbolismo, porque ela própria experimentou isso, consciente e inconscientemente. Ela sabia o que era ser um símbolo.