Cancro, perda de visão e tremores no corpo. Aumentam as suspeitas de que Vladimir Putin "está perto do fim"

Outro sinal que aumenta as suspeitas sobre o estado de estado de Vladimir Putin é o facto de gostar de praticar desporto, não o estando a praticar nos últimos tempos. A agência de notícias estatal russa TASS chegou a apelidá-lo de “Presidente mais rápido do mundo”: “É conhecido pelo seu apoio ao desenvolvimento do desporto na Rússia, tem um cinturão perto no judo, que regularmente pratica.”

E não é só o judo que ocupa as suas horas vagas — os seus hobbies também incluem o automobilismo e o hóquei, sendo que, nesta última modalidade, o Presidente russo chegou a criar um torneio anual. Na edição deste ano, contudo, Vladimir Putin não compareceu.

A Liga Noturna de Hóquei no Gelo, que se realiza em Sochi tradicionalmente no mês de maio, foi uma iniciativa criada por Vladimir Putin — que também se aventurava no ringue. Esta foi a primeira vez que o Presidente não esteve presente, e a segunda em que não jogou, sendo mais uma prova do seu constante isolamento.

No círculo próximo de Putin, há quem se queixe dos seus cuidados médicos?

“Caos no Kremlin.” O cenário parece ser pouco verídico tendo em conta o aparente controlo com que o regime de Vladimir Putin gere o país. Mas é o que estará a acontecer, de acordo com Christopher Steele.

“Não há uma liderança política clara por parte de Putin, que está cada vez mais doente. Em termos militares, as estruturas de comando não estão a funcionar como deviam”, denunciou o ex-espião britânico, que descreveu que o Presidente russo está “constantemente acompanhado por uma equipa de médicos”. Aliás, segundo Steele, as reuniões com membros do governo têm de ser interrompidas para que o chefe de Estado possa receber tratamentos.