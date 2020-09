Moura e Santos Martins tinham papéis claros na sociedade: o primeiro, que tinha facilidade em obter crédito bancário, ficou com a área comercial, enquanto o segundo ficou com a área jurídica. Foi Ruy Moura quem conseguiu salvar a empresa da bancarrota ao transferir um total de cerca de 335 mil euros entre 2008 e 2012 para saldar as diversas dívidas bancárias e de outra natureza que a Clavinvest foi acumulando ao longo do tempo.

Ruy Moura, contudo, tinha outras sociedades de construção e de promoção imobiliária. E foi uma delas (Valormor – Investimentos Imobiliários, Comércio e Serviços Lda) que levou a um conflito judicial com a empresa Argomaniz. Esta acusava a sociedade de Moura de ter tomado posse de forma ilegal do Hotel da Vila, em Cascais, e conseguiu ganhar uma ação cível na primeira instância a 28 de fevereiro de 2014. A Valormor não se ficou e recorreu para a Relação de Lisboa. E é aqui que entram em cena Rui Rangel e Fátima Galante — que, segundo o MP, eram os seus sócios ocultos da Clarinvest.

“Alô Presidente, Alô Presidente”

O recurso da Valormor e de Ruy Moura deu entrada na Relação de Lisboa no final de 2014 e tinha como autor o advogado José Santos Martins — que, nesta história concreta, assume o triplo papel de defensor de Ruy Moura, advogado de Fátima Galante e alegado testa-de-ferro de Rui Rangel.

A 19 de janeiro de 2015, um dia antes de a distribuição ser realizada, Rui Rangel envia um sms às 18h16m para Luís Vaz das Neves, então presidente do Tribunal da Relação de Lisboa:

“Boa tarde Luís Grande Presidente

Já lá está. É para amanhã. Por favor não te esqueças.

Abraço”

O assunto não está explícito no texto da comunicação telefónica mas o MP acredita ter prova indiciária segundo a qual Rangel estava a referir-se ao sorteio que seria realizado no dia seguinte. Ou seja, e tal como aconteceu com outros processos em que Rui Rangel tinha interesse, o então desembargador pretendia que Vaz das Neves impedisse o sorteio eletrónico (que assegura a aleatoriedade da decisão em nome do princípio do juiz natural) e que, enquanto líder da Relação de Lisboa, chamasse a si a distribuição do recurso de Ruy Moura.

Sem ter recebido uma resposta, Rangel insistiu às 18h37 junto de Vaz das Neves, de quem era muito próximo como da sua mulher Dina Vaz Neves, igualmente desembargadora na Relação de Lisboa:

“Alô, alô Presidente”

Só passadas três horas Vaz das Neves respondeu apenas: “Abraço amigo. Luís”

No dia seguinte, a 20 de janeiro de 2015, os autos, de facto, não foram alvo de distribuição informática, como deviam ter sido (visto que dava entrada pela primeira vez na listagem de distribuição da Relação de Lisboa), tendo sido ordenada a distribuição à desembargadora Maria de Fátima Galante da 6.ª secção cível.

“Rui, afinal são 250 em vez de 200.”

Diz o MP que as contrapartidas financeiras que fundamentam a imputação de um crime de corrupção passiva iniciaram-se ainda antes de o recurso dar entrada na Relação de Lisboa. Com efeito, e de acordo com o despacho de acusação, José Santos Martins apresentou as alegações do recurso na primeira instância no dia 17 de março de 2014 e no mesmo dia foi efetuado um depósito em numerário de 30 mil euros na conta de Fátima Galante e do seu filho João Rangel (filho que nasceu da relação de Galante com Rui Rangel) no BCP. Foram 40 notas de 50 euros e 1400 notas de 20 euros aquelas que foram depositadas. Galante, diz o MP, “teve o cuidado de informar Rui Rangel da entrada deste valor na referida conta bancária”.

Com esse montante, Galante pagou dívidas de um cartão de crédito e de empréstimos associados a contas de Rui Rangel (cerca de 16 mil euros) e transferiu cerca de 10 mil euros para uma conta sua e do seu filho.