Conheça os benefícios da Cloud para as empresas

Rui Violante introduziu ainda o tema da Cloud Adoption Framework, que garante um processo de adoção sem falhas, seamless, “num ato contínuo que exige acompanhamento ao longo do tempo, especialmente no nosso mercado de PME’s em que muitas não tem recursos para fazer uma transição imediata.”

Com o apoio de parceiros como a Axians, todo o processo de gestão dos serviços é facilitado, evitando retrocessos que por vezes acontecem quando as empresas não têm o apoio necessário”, concluiu o gestor, sublinhando que “a jornada para a cloud implica uma mudança de mindset.”

Ao longo dos próximos três anos, mais de metade do investimento em tecnologias de informação vai ser aplicado em inovação e transformação digital. As previsões dos analistas apontam para um crescimento do mercado de IT na ordem de 5% ao ano, entre 2021 e 2025. No mesmo período, 60% das empresas devem adotar serviços na cloud.

A redução do time to market, a adaptabilidade em função das necessidades de cada negócio e o facto de apenas pagar os serviços à medida que os utiliza resumem, em três ideias-chave, os principais take-aways da conversa entre o gestor de negócio da Axians e a líder em Azure, da Microsoft.

Este foi o segundo episódio da iniciativa Uma (R)evolução Digital – Um guia para PME’s, desenvolvida em parceria com a Microsoft, para explorar quatro grandes temáticas: Segurança, Cloud, Colaboração e Plataformas e PowerDynamics. Em cada episódio, o Observador estreia uma talk de um convidado para falar sobre cada tema e um debate com especialistas para analisar as diferentes questões a partir das suas experiências.

O próximo tema em análise será a Colaboração, na conversa marcada para dia 10 de Maio, às 17h00, nas plataformas do Observador.

Se tem uma PME, encontre tudo o que precisa de saber em Uma (R)Evolução digital

Conteúdo produzido pelo ObservadorLab. Para saber mais, clique aqui.