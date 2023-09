Não há simbolismo melhor: pouco antes de Kim Jong-Un se encontrar com Vladimir Putin no Cosmódromo de Vostochny, na Coreia do Norte eram disparados dois mísseis balísticos de curto alcance. Se dúvidas houvesse sobre o que líder norte-coreano pensa sobre as regras das Nações Unidas, a queda dos mísseis no mar do Japão diz tudo. Já na Rússia, pouco foi dito — pelo menos, em público — e será preciso esperar pelas fugas de informação (controladas pelo Kremlin) para se perceber o que ficou selado com o longo aperto de mão entre o Presidente russo e o Líder Supremo norte-coreano.

Certo é que, contra as “forças do mal” e o “imperialismo” (leia-se Estados Unidos), Kim ficará do lado da “guerra sagrada” conduzida por Moscovo. As relações com a Rússia, frisou Kim Jing-un no seu discurso feito ao lado do Presidente russo, “são a primeira prioridade”. Se podia ficar subentendido que o líder norte-coreano estava a oferecer militares a Putin para seguirem para a frente da batalha com a Ucrânia, o Kremlin pôs essa ideia de parte: não houve discussão sobre a possibilidade de envio de tropas norte-coreanas para a zona fronteiriça entre a Rússia e a Ucrânia.

