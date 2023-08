Não foi só a análise da situação económica, social e política em Portugal que esteve em destaque no Conselho de Estado de 21 de julho. As buscas judiciais realizadas às sedes nacionais do PSD e da JSD, assim como as buscas domiciliárias à casa de Rui Rio e de outros dirigentes social-democratas, foram o segundo grande tema dessa primeira ronda do órgão de aconselhamento do Presidente da Republica (há uma segunda reunião prevista para setembro).

O tema foi abordado, pelo menos, por Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro António Costa e o conselheiro Luís Marques Mendes. Os socialistas para criticarem a atuação da Justiça e o social-democrata para ser o único a manifestar oposição às propostas apresentadas por Costa.

