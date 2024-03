Cotrim e Blanco. Como o ex-líder e um dos futuros presidentes da IL entram na campanha de Rui Rocha

Um momento de campanha no Saldanha, em Lisboa, passou quase despercebido mas cruza na perfeição a relação simbólica de três líderes da Iniciativa Liberal (IL): o atual, Rui Rocha, a tentar fazer pela vida com todas as suas forças e fraquezas numa corrida contra o tempo; o anterior, o carismático João Cotrim Figueiredo, a mostrar o seu sentido de oportunidade mas a não querer de todo ofuscar o atual presidente; e o anunciado futuro presidente, Bernardo Blanco, 28 anos, cabeça de lista da IL por Lisboa, com a sua capacidade de chegar aos jovens.

Vamos contar em câmara lenta, para tentar que não escape nenhum detalhe. Bernardo Blanco fura entre dezenas de simpatizantes do partido com bandeirinhas azuis até chegar perto do líder, que está a prestar declarações rodeado por uns 20 jornalistas, para o avisar de que tem ali um jovem indeciso entre a AD e a IL: Martim, 23 anos, consultor de tecnologia, blazer impecável — esteticamente passaria por liberal em qualquer arruada.

Aproveitando a atenção das câmaras e microfones, Rui Rocha saca de um tablet, passa-o ao jovem indeciso e desafia-o: “Vamos fazer uma simulação, não ponhas o teu salário, põe o de alguém que tu conheças, não digas o nome.” Após alguma atrapalhação do rapaz, que leva Rui Rocha a pedir ajuda (“quem é o especialista do tablet?”), surge o resultado esperado para um salário de 1.600 euros brutos, anunciado pelo presidente da IL em tom de comício: “Agora tens o imposto que pagas com o PS: 237 euros. Com a IL, seriam 127 euros. Já agora o PSD não está aí, mas terias um alívio de 6 euros por mês, 20 cêntimos por dia.”

Martim faz um ar semi-rendido, sem se comprometer: “Não posso declarar onde vou votar, mas cem euros faz diferença mesmo.” Rui Rocha agradece ao jovem de blazer e despede-se dele, mas João Cotrim de Figueiredo vai espontaneamente atrás do eleitor indeciso para descobrir se trabalhou fora do país ou estava a pensar emigrar — e ele até já tinha estado em Londres. “Voltaste porquê?”, pergunta o ex-líder. “Porque gosto de viver em Portugal, não é pelas vantagens financeiras, não”, responde Martim. Não é seguramente intencional, mas Cotrim provoca um ligeiro desvio das atenções que estavam centradas no líder. E subtilmente mostra que Rui Rocha podia ter continuado a conversa mais um bocadinho até fazer este ponto.

Cotrim: “O Rui tem total capacidade para ter resultados muito melhores que os meus”

João Cotrim de Figueiredo despede-se afetuosamente (“Martim, foi um gosto”) e fica com os microfones à sua frente, dos jornalistas que continuaram a seguir o diálogo do ex-líder. As declarações são irrepreensíveis no objetivo de não ofuscar minimamente Rui Rocha e Cotrim até puxa pelo sucessor em comparação consigo próprio: “Acho que o Rui tem total capacidade para fazer esta campanha com resultados muito melhores do que os meus”.

Defende o tipo de campanha feita pelo partido, relativizando a falta de arruadas e enaltecendo o frenetismo da IL nas redes sociais e nas entrevistas a podcasts, “que chegam a muito mais gente”, frisa. Diz que não tem saudades de fazer campanha eleitoral, apesar de a seguir ainda ter a das europeias, onde é o cabeça de lista da IL: “É a vida que escolhi, não me vou queixar”.