Num ano em que os filmes de super-heróis parecem ter finalmente começado a perder o fôlego, e obras totalmente opostas como Oppenheimer e Barbie dominaram as bilheteiras globais, esta lista dos melhores filmes que se estrearam em Portugal em 2023 é o mais aberta e eclética possível. Abrange superproduções como Missão: Impossível — Ajuste de Contas (Parte Um), em que Tom Cruise mantém vivo o verdadeiro espírito do grande filme de ação de Hollywood, e títulos dos Óscares, como Os Espíritos de Inisherin, de Martin McDonagh, e Tár, de Todd Field; fitas europeias de dimensões mais discretas, caso da irlandesa The Quiet Girl — A Menina Silenciosa, As Oito Montanhas, realizada na Itália pelos belgas Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, EO, do octogenário polaco Jerzy Skolimovski, e Great Yarmouth: Provisional Figures, que o português Marco Martins rodou em Inglaterra. Ou ainda a animação de longa-metragem nipónica Suzume, de Makoto Shinkai, e filmes do seu compatriota Hirokazu Kore-eda ou do iraniano Jafar Panahi. Eis os 12 eleitos por Eurico de Barros.

Broker — Intermediários

De Hirokazu Kore-eda

