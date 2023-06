Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

De bandeira azul e amarela na mão, os soldados da 68.ª Brigada ucraniana Oleksa Dovbush sobem em procissão as escadas de um edifício em ruínas, desviando-se dos destroços espalhados pelo caminho. Ao chegar ao patamar superior, um dos combatentes, de nome de código Olympus, toma a dianteira para erguer o símbolo nacional ucraniano na parede de janelas destroçadas da fachada. Com o gesto, proclamava que a localidade de Blahodatne, na fronteira da região de Donetsk e Zaporíjia, estava novamente nas mãos do povo ucraniano. Foi a primeira de várias pequenas conquistas que marcaram o arranque da contraofensiva ucraniana.

“Os invasores resistiram até ao fim, mas não foram capazes de travar as nossas ações”, anunciava a brigada, no último domingo, com uma publicação nas redes sociais, onde partilhava um vídeo do momento em que a bandeira ucraniana regressou à povoação, depois de vários meses de ocupação pelas forças russas. Pouco depois chegava a confirmação oficial através de Valeri Shershen, o porta-voz das Forças Armadas na região de Tavria: “Estamos a ver os primeiros resultados da contraofensiva ucraniana”, celebrava. Esta segunda-feira, já se somavam mais seis povoações libertadas: Lobkove, Levadne e Novodarivka, em Zaporíjia, e Makarivka, Storozhove e Neskuchne, em Donetsk.

