Direita não compreende plano de Passos

Quinze dias a marcar a agenda política é pouco habitual. Ser Pedro Passos Coelho a fazê-lo é uma absoluta novidade — logo ele que, salvo raríssimas exceções, se submeteu ao exílio mediático desde que deixou a liderança do PSD. Que o faça tornando pública e cristalina a sua discordância com a linha oficial ditada por Luís Montenegro é ainda mais relevante. E que exponha essa rutura (há muito ventilada e assumida nos bastidores por quem os conhece bem) numa altura em que o novo Governo está ainda na incubadora deixou sociais-democratas e democratas-cristãos de boca aberta. Ninguém percebe para onde caminha e o que pretende, afinal, o antigo primeiro-ministro. Mas já ninguém ignora (porque não pode ignorar) que Pedro Passos Coelho deixou oficialmente o recato.

A entrevista a Maria João Avillez no podcast “Eu Estive Lá” foi apenas o último ato. A conversa estava marcada há vários meses, foi gravada na semana passada, mas nem por isso deixou de coincidir com a fase de afirmação de Luís Montenegro como chefe de Governo. Nem mesmo essa coincidência temporal fez retrair o antigo primeiro-ministro, que disse publicamente aquilo que é há muito uma evidência para quem acompanha de perto a afirmação de Montenegro como líder do PSD: o social-democrata tem procurado deixar cair a imagem de herdeiro do passismo, as relações com o homem que lhe deu a maior montra política arrefeceram e o legado que decidiu perseguir é outro, mais antigo, o de Aníbal Cavaco Silva. Ser Passos a dizê-lo preto no branco só tornou tudo mais real.

“[Montenegro] tornou-se uma possibilidade de liderança dentro do PSD pelo exercício que fez no Parlamento. De contrário, não creio que alguém se fosse lembrar dele por esse efeito. Teve essa oportunidade e trabalhou bem nela porque realmente foi um grande líder parlamentar. Portanto, ele faz parte dessa herança e desse legado. Em que medida é que ele se quer desconectar mais desse seu próprio passado também ou não, não sei. A mim parece-me que foi muito evidente durante os últimos tempos que houve essa preocupação de tentar desligar”, sugeriu Pedro Passos Coelho na já referida entrevista.

Descascada, a resposta tem três conclusões: Passos fez questão de dizer que foi ele quem lançou Montenegro; Passos fez questão de recordar que, se não tivesse ido ele, Montenegro nunca teria chegado à liderança do PSD; Passos fez questão de assinalar que, apesar de tudo, Montenegro preferiu esquecê-lo e esquecer o seu próprio passado como ponta de lança do passismo. Recorde-se, aliás, que Montenegro já afirmou publicamente que a sua referência maior é Aníbal Cavaco Silva. “Foi aquele que me despertou mais para a vida política, foi aquele que me impôs mais pensamento, mais reflexão. Acho que o projeto dele foi o único, verdadeiramente, que teve um principio, um meio e um fim”, chegou a dizer.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, as palavras do antigo primeiro-ministro foram recebidas no núcleo duro do PSD com um misto de estupefação e revolta. Sobretudo porque ainda está muito presente o episódio da semana passada, em que Pedro Passos Coelho aproveitou o lançamento do livro Identidade e Família para defender (quase) explicitamente aquilo que há tempo muito pensa e diz junto dos mais próximos: o “não é a não” do PSD a André Ventura é um absoluto disparate e vai acabar por condenar os sociais-democratas.

Desta vez, no entanto, Passos ainda distribuiu mimos pelo CDS e, em particular, por Paulo Portas, que, sabe o Observador, não terá gostado nada do que ouviu. Além de acusações de falta de “solidariedade” num período particularmente difícil, Passos fez saber que a troika não confiava em Paulo Portas e reabriu todas as feridas da demissão “irrevogável”. O tom causou ainda maior estranheza porque esta não é sequer a primeira entrevista que Passos dá sobre esse período em particular e nunca, como agora, usou aqueles termos para se referir ao seu antigo parceiro de coligação. “Foi uma brutalidade. Para nós e para o CDS. Não consigo compreender”, desabafa um destacado dirigente social-democrata.

A questão que mais se vai repetindo nos bastidores da Aliança Democrática é “porquê agora”. Ninguém encontra uma resposta evidente. Toda a gente conhece a posição de Passos sobre os cordões sanitários à direita ou sobre a própria liderança de Montenegro, com quem foi perdendo progressivamente o contacto. Aliás, não é sequer a primeira vez que Passos se refere a Montenegro em termos menos simpáticos. Em dezembro, embrulhou um apoio tímido ao social-democrata com considerações sobre a “importância dos tempos” que aí vinham e a “autoridade moral” que se exigia a quem vencesse eleições.

No final de janeiro, numa aparição na exígua Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Lisboa, para a apresentação do livro Lendas e Contos Populares Transmontanos – Tesouros da Memória (Vol. I: Bragança e Vinhais), Passos ensaiou aquilo que viria a dizer, de forma explícita, a Maria João Avillez: a perda de “memória” conduz à perda da identidade e a perda da identidade, em política, é “fatal”. “Sem o passado não somos nada. Se somos todos iguais, tanto faz estar lá um como o outro”, argumentou então.

Já na campanha eleitoral alertou para a “oportunidade única” que não podia ser “desperdiçada”, disse que vitória nas urnas era um mínimo olímpico — pressionando ainda mais o líder social-democrata — fez mais uma série de referências à política de alianças que o PSD deveria seguir e introduziu na campanha o binómio “imigração/insegurança”, que criou objetivas dificuldades a Luís Montenegro.

Agora, ainda assim, Passos foi mais longe, dinamitando as frágeis pontes que ainda existiam entre a atual direção do PSD (e do CDS) e ele próprio. Publicamente, a ordem foi para desvalorizar. Em entrevista ao Público/Rádio Renascença, num primeiro momento, e depois ao Observador, Hugo Soares, líder parlamentar, secretário-geral do PSD e braço direito de Montenegro, garantiu que não existia qualquer “desconforto” e defendeu que Pedro Passos Coelho tinha todo o direito de expressar a sua opinião.