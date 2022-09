Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dois mil e quatrocentos milhões de euros. É essa a dimensão do plano de medidas anti-inflação preparado pelo Governo de António Costa para atacar a escalada dos preços dos últimos meses. Além de algumas medidas “soltas” tomadas nos últimos meses, como a redução da carga fiscal sobre combustíveis, a atenuação do impacto da subida do preço do gás na produção de eletricidade, através do teto ibérico e o apoio alimentar de 60 euros para os mais vulneráveis, faltava a António Costa um número redondo que pudesse exibir. Que sobe para quatro mil milhões de euros se juntarmos os 1600 milhões das medidas que entraram em vigor no primeiro semestre. Um verdadeiro pacote, assinado, embrulhado e entregue, à semelhança do que têm vindo a fazer outros países da União Europeia. Alguns vão já na segunda ou na terceira volta.

Cortes no IVA, descontos nos transportes ou travões a uma possível subida desenfreada das rendas têm sido algumas das opções dos congéneres europeus. Os estados-membros da UE têm sido “mãos largas” na distribuição de apoios, que totalizam largas dezenas de milhões de euros. O plano português, mais modesto em valor face à maior parte dos pacotes já apresentados, mimetiza algumas das medidas já adotadas por toda a Europa. Setor a setor, veja como os países europeus têm estado a tentar travar a “bomba social prestes a explodir”. E como fica Portugal em comparação.

