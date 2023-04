A história não é nova. Dois atores, dois artistas, duas celebridades, decidem apostar no desporto e comprar um clube. A história, ainda assim, teve particularidades especiais logo no início: os dois atores são norte-americanos, completamente alheados do futebol europeu, e o clube é o mais antigo do País de Gales, assente na profunda tradição do futebol britânico. Mais? O clube está há mais de uma década enterrado na 5.ª Divisão do Reino Unido.

Mas foi precisamente por isso que Rob McElhenney e Ryan Reynolds, os dois atores, escolheram o Wrexham, o clube. Depois de ver a série “Sunderland Til’ I Die” e ficar rendido, o primeiro convenceu o segundo a comprar um emblema inglês, reabilitá-lo e fazê-lo sonhar. Existiam várias premissas: o clube escolhido tinha de ter infraestruturas próprias, uma massa associativa relevante, uma história longa e uma situação financeira que permitisse investir. Por fim, tinha de ter uma narrativa. Afinal, tudo isto é um filme de Hollywood a ser contado em tempo real.

A três jornadas do fim da temporada, o Wrexham é líder da National League com 104 pontos e depende apenas de si para garantir a promoção automática à League Two, algo que persegue e que lhe escapa desde 2008. Pelo meio, McElhenney e Reynolds conquistaram uma cidade, uma comunidade e uma família. E não escondem que sonham com a Premier League.

