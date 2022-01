Entrevista. Votómetro, uma ferramenta para “comparar os partidos todos”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para Jorge Fernandes, cientista político do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa e coordenador do Votómetro do Observador, plataforma interativa de ajuda informada ao voto desenvolvida a propósito das eleições legislativas de 30 de janeiro, o facto de as instituições públicas não estarem a conseguir produzir bem-estar e de os temas que impactam na vida dos cidadãos não estarem a ser discutidos podem afastar os portugueses da participação política. Nesta entrevista, o investigador explica como foi construída a plataforma e a pertinência de serviço público que ferramentas deste género podem ter numa democracia informada.

Qual é a relevância de uma plataforma como o Votómetro no contexto português?

Este tipo de plataformas já existe em muitos países, inclusive já apareceram em Portugal. A primeira bússola eleitoral que existiu em Portugal, de que eu me lembre, foi feita em 2009. Na altura, participei como assistente de investigação, ainda como aluno de mestrado, na equipa de Marina Costa Lobo, do Instituto de Ciências Sociais. E, pelo menos que eu saiba, depois houve outra em 2015. Em 2019 não houve logo, pelo menos feita com este detalhe científico. Para as eleições europeias também já foram feitas em 2009, 2014 e 2019. Participei também em duas dessas edições, de 2014 e de 2019, como qualificador para o caso português da plataforma europeia – porque é feita sempre no Instituto Universitário Europeu e eu estudei lá.

E em que medida poderá contribuir para ajudar os portugueses, sobretudo os mais jovens, a perceber a família política com que se identificam?

Permite aos eleitores posicionarem-se. Sabemos que a votação nos partidos ocorre muito através da ideia de proximidade política. As pessoas tendem a votar nos partidos que correspondem aos seus valores. Portanto, se considerarmos que a política foi colocada numa representação espacial geral, neste caso de duas dimensões, temos uma dimensão de esquerda/direita. E depois temos uma segunda dimensão, que é ortogonal: conservador/libertário. O utilizador pode também comparar os partidos todos, de forma direta. Isso é uma coisa que ajuda bastante as pessoas a ganharem conhecimento sobre a competição política atualmente. A plataforma é absolutamente transparente, na medida em que posicionamos o partido e mostramos uma afirmação que mostra por que escolhemos determinado posicionamento.

E a plataforma analisa esse espectro?

Este tipo de plataformas posiciona os partidos em primeiro lugar nesse espaço político e, depois, as pessoas – respondendo às mesmas declarações que os partidos – podem perceber qual é o seu próprio posicionamento na plataforma. Esta plataforma ajuda-as nessa correspondência.

Os programas eleitorais e as opiniões das lideranças partidárias na esfera pública dos media não cumprem já essa função?

O que sabemos sobre qualquer eleitor, não só em Portugal, é que para ele não faz sentido, do ponto de vista racional, estar a ler os programas dos partidos para adquirir um conjunto de informações – apesar de as pessoas não saberem isto de forma assim tão explícita, mas sabem intuitivamente. Especialmente, agora, em Portugal, que estamos numa situação de tanta fragmentação partidária, com imensos partidos. O que este tipo de plataformas faz é organizar a informação de maneira a escolher um conjunto de temas que nós consideramos serem os mais importantes nesta campanha eleitoral e que, eventualmente, também serão os temas com que os eleitores se preocuparão mais. A plataforma serve como atalho cognitivo. O que nós fazemos aqui, no fundo, é um serviço público: selecionámos temas que são clássicos, para um posicionamento das pessoas, mas também tivemos atenção em colocar alguns que são mais tópicos na agenda política.

Que tipo de temas, por exemplo?

A TAP é um tema que, apesar de ser um clássico do debate político em Portugal, neste momento tem grande saliência, por tudo o que ocorreu no último ano, com injeção de capital, com nacionalização, com a questão da União Europeia. Portanto, as perguntas são uma mistura entre os temas clássicos que, tipicamente, se perguntam neste tipo de plataformas, e perguntas que estão relacionadas mais imediatamente com o contexto que estamos a viver. Há uma pergunta sobre a pandemia, por exemplo: “As restrições às liberdades fundamentais dos cidadãos são justificáveis no combate à Covid 19?”. Convidamos a pessoa a posicionar-se e a dizer se, num caso de saúde pública, concorda em limitar, por exemplo, o direito à greve, a liberdade de movimentação, etc. Tudo isto é montado nesta lógica de tentar apanhar os grandes temas clássicos que dividem canonicamente, à esquerda e à direita, os mais conservadores e os mais libertários.