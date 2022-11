Portugal e Espanha têm espaço para exportar gás e hidrogénio verde para o centro da Europa, mas teria sido mais rápido e fácil avançar com o gasoduto que estava a planeado há anos para fazer a interconexão com a França do que desenvolver um novo projeto para um pipeline alternativo pelo Mediterrâneo. Esta posição é defendida por Andreas Schierenbeck, gestor alemão que foi presidente da Uniper, a empresa cliente da Gazprom, e que agora está no negócio da produção de hidrogénio verde com a empresa que fundou, a HH2E.

Em entrevista ao Observador, o gestor e consultor do Governo alemão para o hidrogénio admite que, com a mudança da interligação dos Pirenéus, onde já existia um projeto, para a uma ligação marítima entre Barcelona e Marselha — parte do corredor verde anunciado pelos três países há um mês, uma opção que já gerou críticas duras do PSD em Portugal —, França consegue ganhar tempo. E, na prática, desviar a pressão de que estava a ser alvo, inclusive, por parte da Alemanha para deixar de bloquear as interligações de gás entre a Península Ibérica e o resto da Europa.

Gestor que veio do gás para o hidrogénio ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Andreas Schierenbeck é um dos fundadores e administrador da HH2E. O gestor foi presidente executivo da Uniper entre 2017 e 2019, tendo saído de comum acordo antes do final do mandato. É membro do Conselho Nacional de Hidrogénio do governo federal alemão. A HH2E tem em marcha o projeto para desenvolver uma capacidade de produção de 4 GW de hidrogénio verde através de unidades que juntam energia solar e eólica com eletrólise e baterias. Este mix de tecnologias promete fazer a diferença ao assegurar a produção de hidrogénio sem a necessidade de inputs permanentes de eletricidade. A primeira fábrica vai ser construída no próximo ano em Lubmin, na Alemanha. A empresa está envolvida com um pipeline de projetos na ordem dos quatro mil milhões de euros.

Para Schierenbeck, é possível transportar o hidrogénio numa boa parte dos gasodutos atuais, ainda que sejam necessárias adaptações sobretudo nas instalações acima do solo. Mas a ausência de uma rede operacional de transporte é ainda o principal obstáculo ao avanço em larga escala do hidrogénio verde porque gera grande incerteza, sobretudo ao nível do preço de venda. Daí que a opção, para já, seja produzir localmente junto dos clientes.

