“Falta cumprir o Tratado de Maastricht: a União Europeia das pessoas”

Se existem essas tensões de base, replicadas no modelo de funcionamento destas assembleias, como é que estas recomendações podem ser realmente tidas em conta?

Da minha experiência é que elas não podem, porque nós temos algumas experiências de participação cidadã. Até agora, foram feitas a uma escala bastante grande em França com as alterações climáticas. Também têm, por exemplo, na Bélgica a G-1000. Retiramos várias lições daqui. Aliás, uma das principais lições, quando se faz este tipo de consulta aos cidadãos, é que haja um compromisso político desde o início, ou seja, de como os políticos vão ter essas recomendações em conta. Eles não têm de dizer que vão seguir a 100%, mas pelo menos comprometem-se a dizer: “Ok, nos nossos procedimentos perante o Parlamento, ou na nossa agenda, esta é a forma como vamos tratar as vossas recomendações”. E, se não se fizer isso previamente, então é provável que falhe, e acabará por não haver garantias. Esta é uma das lições que não está a ser aplicada na Conferência sobre o Futuro da Europa. Isso faz com que nos preocupemos sobre “como” e “se” serão tidas em conta. E, claro, sobre a UE, é uma característica comum que é muito fácil de bloquear, suspender, deixar as questões desaparecerem. Portanto, honestamente, quando se está a perder uma das lições chave de outros processos de participação dos cidadãos na Europa, creio que não seja muito difícil ter poucas esperanças de que estas recomendações vão a algum lado.

Então este é um exercício participativo em vão?

Por outro lado, o que está a acontecer aqui, neste tempo ainda de COVID, é que se consegue pôr em marcha uma conversa entre pessoas de diferentes lados do continente, através de diferentes gerações, através de todo o tipo de clivagens. Isso é, na verdade, espantoso. Estou aqui [Maastricht] pela primeira vez presencialmente. Há aqui um sistema, um enquadramento muito técnico, mas há realmente todos estes europeus a trocarem ideias entre si. Acho isso fascinante e é algo que me dá esperança. Não a perspetiva política, não o lado do sistema. Mas a experiência enquanto tal é bela. E penso que as pessoas que aqui se encontram vão levar isso consigo. Nós, como European Democracy Lab, temos uma ideia muito provocadora. Se pensarmos realmente através do que descrevi durante essas últimas décadas, a crise que deixamos, o facto de a UE não conseguir melhorar-se a si própria para se reinventar, indica que deveria seguir uma Europa para os cidadãos, deveria ser a res publica. Portanto, o que pensamos que terá de acontecer poderá precisar de outra crise ou não, mas aquilo a que devemos chegar é na realidade uma República Europeia.