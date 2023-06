Passar horas a milhares de metros de profundidade, no escuro e a baixas temperaturas, só para ver os destroços de um navio. Atravessar a Patagónia de mota ou escalar o monte Evereste. Ou, mesmo num sítio paradisíaco, levar o corpo ao limite para tentar perceber como se sobrevive numa ilha isolada durante dias. Para quem só quer férias para descansar, exemplos destes podem parecer descabidos, mas há quem ambicione colecionar experiências deste género. E, quanto mais distante se estiver do conforto do dia-a-dia, melhor.

É a lógica de fazer o que ainda não foi feito – ou aquilo que ainda só foi feito por um grupo restrito de pessoas. Por isso, há quem abra os cordões à bolsa e gaste centenas de milhares ou até mesmo milhões em experiências extremas, que hoje em dia até já podem ultrapassar os limites da Terra.

É o chamado turismo extremo, uma vertente do turismo de aventura, mas que quebra as barreiras do comum passeio quando se fala de preços e de risco associado. Neste campo, experiências como viagens ao espaço ou a descida ao oceano profundo são alguns dos exemplos mais conhecidos.

