Shahzada Dawood era “absolutamente obcecado” pelo Titanic desde criança e assistia constantemente ao filme “A Night to Remember” (de 1958), que é sobre o naufrágio do navio. Este domingo, aos 48 anos, embarcou juntamente com o filho, Suleman, no submersível Titan para ver destroços do Titanic. Porém, o fascínio de um dos homens mais ricos do Paquistão, não era partilhado pelo jovem, estudante universitário de 19 anos, que estava “aterrorizado” com a ideia de fazer a viagem.

A história foi partilhada por Azmeh Dawood, irmã mais velha de Shahzada e tia de Suleman, que em entrevista à NBC News disse que o sobrinho confidenciou a um familiar que “não estava muito disposto” a fazer a viagem e que se sentia “aterrorizado”. Ainda assim, para agradar o pai decidiu viajar no Titan, uma vez que a expedição calhava no dia em que se assinalava o Dia do Pai no Reino Unido, país onde residiam.

Para Azmeh Dawood não foi uma surpresa que o irmão tivesse comprado bilhetes para ver os destroços do Titanic. Já ela, afirmou, “não teria entrado” no submersível, nem que lhe oferecessem “um milhão de dólares”. “Estou a pensar no Suleman, que tem 19 anos, lá dentro… talvez a suster a respiração… Para ser sincera, tem sido muito difícil”, lamentou, ainda antes de a morte do irmão e do sobrinho serem confirmadas.

A viver nos Países Baixos para ter acesso mais fácil à canábis medicinal desde que foi diagnosticada com esclerose múltipla, que a deixou numa cadeira de rodas, Azmeh Dawood lamenta ter-se afastado do irmão, que não aceitou a sua decisão de recorrer a esse tratamento. Apesar dessa distância, disse que continuava a sentir-se próxima do sobrinho, que descreveu como um jovem com “bom coração”.

A confirmação da morte dos cinco passageiros do Titan — Hamish Harding, Paul-Henry Nargeolet, Shahzada e Suleman Dawood e Stockton Rush — deixou-a com um sentimento de “descrença”. “É uma situação irreal”, acrescentou, chorando ao recordar o irmão e quando o “segurou quando ele nasceu”.