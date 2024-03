“Mãe, conseguimos.” Reddit disparou na estreia em bolsa, o que se segue para a rede social das “meme stocks”?

A estreia da empresa em Wall Street gerou diversos comentários online, até de um outrora protagonista do Reddit: Alexis Ohanian. Em 2005, fundou a empresa com o colega de casa Steve Huffman, mas atualmente a dupla está de costas voltadas — um episódio recorrente nas startups. Ohanian, que chegou a ser CEO do Reddit, afastou-se da vida diária da empresa em 2018, e em 2020 abandonou o conselho de administração. Abdicou do cargo na sequência do movimento Black Lives Matter, nos EUA, desafiando o “board” a preencher o lugar com um empresário negro.

O mau ambiente entre a dupla de fundadores é amplamente noticiado. Ohanian não esteve presente na estreia da empresa em Nova Iorque, partilhando apenas a mensagem “mãe, conseguimos”, no antigo Twitter.

A estreia auspiciosa mostra a confiança do mercado, dizem analistas

Os analistas já antecipavam uma procura expressiva de títulos do Reddit. Henrique Tomé, da consultora XTB, explica ao Observador que este IPO era “uma operação muito aguardada por Wall Street” por “investidores institucionais e investidores de retalho”. E, dada a saga do subreddit r/s, “já no passado foi possível perceber que esta plataforma é uma das mais populares da internet, tendo sido identificados fenómenos próprios”, como as “meme stocks e as cripto”.

João Queiroz, head of trading do Banco Carregosa, realça que o preço previsto de 34 dólares já era um sinal da “confiança do mercado” na companhia – mesmo com o “prejuízo no ano passado e com a forte concorrência de redes como o X, antigo Twitter, e o Facebook”. No prospeto da operação, o Reddit identificava ainda mais empresas como rivais, como o Discord, a Wikipédia e o serviço de streaming de vídeos Twitch, detido pela Amazon. Também foi detalhado que, no ano passado, o Reddit teve um prejuízo de 90,8 milhões de dólares, ainda assim menos do que os 158,6 milhões de resultado líquido negativo em 2022.

Ainda antes do IPO, alguns analistas admitiam a possibilidade de o Reddit se tornar um “meme stock” à conta da sua própria comunidade, antecipando alguma volatilidade na negociação dos títulos. Minutos antes do toque do sino, Jen Wong, diretora de operações, abordou o tema, mas sem o fechar. “Quem sabe? É o Reddit, quem é que sabe o que vai acontecer?”, preferindo mostrar-se mais entusiasmada com a “parte boa” de ter os utilizadores como acionistas.

Empresa defende oportunidades para crescer na IA… e vai ser investigada pela FTC

Sem lucros nos dois últimos anos, o Reddit tem tentado apresentar ao mercado alguns pontos fortes da empresa. Considera a apresentação de publicidade direcionada como um trunfo e argumenta que “é visto como um lugar de confiança para informar” os utilizadores quando precisam de decidir entre produtos. No ano passado, teve receitas de 804 milhões de dólares com a publicidade.

Ainda que considere que há margem para crescer na publicidade, é na tendência do momento, a inteligência artificial (IA), que o Reddit se apoia. “O nosso conteúdo é particularmente importante para a IA – é uma parte fundamental de como os grandes modelos de linguagem (LLM) têm sido treinados”, diz a companhia na documentação que enviou ao regulador da bolsa norte-americana, antes do IPO. Só em janeiro deste ano, a empresa dizia que, “ao entrar em acordos de licenciamento de dados, tinha um valor contratual agregado de 203 milhões de dólares”.