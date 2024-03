Uma missão “deitada fora”, o medo da IA da Google e a ambição de “controlo absoluto” da OpenAI. Musk e Altman de costas voltadas

“Ficamos triste por termos chegado a este ponto com alguém que admirámos profundamente.” A frase é da OpenAI e surge quase no fim da publicação onde a dona do ChatGPT se defende do processo movido por Elon Musk, devido à alegada alteração do propósito da startup. O uso do verbo admirar no pretérito perfeito não é inocente – dá ênfase a uma relação que começou por ser de parceria e se transformou numa assumida rivalidade.

Musk avançou no início de março com um processo contra a OpenAI e os executivos Sam Altman, CEO, e Greg Brockman, o presidente da OpenAI. O magnata, que participou na fundação da empresa e avançou milhões para financiar a investigação, alega que a OpenAI se desviou do seu propósito de desenvolver inteligência artificial (IA) para o benefício da Humanidade. Aos olhos de Musk, a OpenAI está agora orientada para os lucros, principalmente depois da parceria com a Microsoft. Considera ainda que a companhia não está a ser transparente em relação à investigação e aos modelos de IA que tem estado a lançar no mercado.

O processo é só mais um episódio no historial de rivalidade entre Musk e a OpenAI, que se estima que tenha uma avaliação de 80 mil milhões de dólares, cerca de 73 mil milhões de euros.

Desde que se afastou da OpenAI, em 2018, Musk tem criticado publicamente a empresa. “A OpenAI devia ser mais aberta”, disse em 2020, em resposta a um artigo da revista MIT, que relatava a cultura de secretismo na startup. Mais recentemente, o dono do X demonstrou que não gosta de toda a atenção que a OpenAI conquistou desde o lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022. Os anúncios cada vez menos intervalados de modelos de IA mais avançados têm servido de combustível ao empresário para criticar a companhia.

Em julho do ano passado, implementou mesmo limites diários para leitura de publicações no X, antigo Twitter, justificando a decisão com “as enormes quantidades de dados” recolhidas pelas empresas de IA. “Estávamos a ter tanta extração de dados que o serviço estava a ficar degradado para os nossos utilizadores habituais.” E, mesmo sem nomear a OpenAI, passou a mensagem: “É bastante irritante precisar de ter uma série de servidores online por uma questão de emergência só para facilitar uma avaliação astronómica de uma startup de IA”, escreveu.

Musk apresentou no processo emails trocados na altura da criação da OpenAI, em 2015, que deixam transparecer as reservas em relação à IA da Google. A resposta dos executivos da OpenAI demorou apenas alguns dias e tentou mostrar outra parte da história e algumas contradições do empresário. Na defesa da OpenAI, há emails atribuídos a Musk em que haveria concordância com a “transição para uma empresa que ambiciona lucro” – uma contradição em relação ao tema central do processo – ou ainda uma alegada sugestão de fusão com a Tesla para garantir que a startup tinha fundos suficientes.

Da aproximação de Musk e Altman até à troca de acusações e a um processo em tribunal

Ao longo de mais de 40 páginas, os advogados de Elon Musk tentam mostrar a evolução da OpenAI, desde os primeiros contactos e os planos para a fundação até à atualidade. Começam por explicar que, na base da startup de IA, em 2015, esteve sempre o receio dos avanços da Google na área. “Há muito que o senhor Musk reconheceu que a inteligência artificial geral [AGI, um ponto em que a IA tem um desempenho semelhante ou melhor que os humanos] representa uma grave ameaça à Humanidade”, preocupações que mantém até hoje, é dito.