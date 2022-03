Montenegro acelera candidatura e recupera proposta do índice de felicidade interna bruta

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Está tudo a postos. Assim que o Conselho Nacional do PSD, agendado para segunda-feira, marcar as próximas eleições internas, Luís Montenegro colocará formalmente em marcha a candidatura à presidência do PSD. O antigo líder parlamentar tomou há muito a decisão, os seus mais próximos têm-se desdobrado em contactos nas estruturas e a estratégia está mais do que afinada. Até está encontrado um dos eixos do que será a moção à liderança: recuperar o tema do índice de felicidade interna bruta.

De resto, essa tinha sido já uma das ideias-chave de Montenegro quando se candidatou em 2019. Na altura, o antigo líder parlamentar defendeu a necessidade de implementar um índice de felicidade interna bruta para medir o bem-estar da população e a situação do país. Na prática, é um indicador (adotado pela ONU, por exemplo) que surgiu para complementar medidores tradicionais como o PIB para avaliar o estado de desenvolvimento de um país.

Com a locomotiva em movimento, Luís Montenegro deve anunciar formalmente a candidatura em breve, muito provavelmente até ao final da próxima semana. O antigo líder parlamentar vai apresentar-se como o candidato mais capaz de agregar e unir o partido, de modernizar a imagem do PSD, atrair novos quadros, de impor o PSD como alternativa clara ao PS, sem discussões sobre o posicionamento do partido à direita, centro ou esquerda.

A ideia, de resto, é romper em toda a linha com a herança deixada por Rui Rio e forçar o contraste: um partido aberto à pluralidade de opiniões, focado em soluções concretas para problemas concretos, reformista e pragmático. Montenegro não tem pressa, está confortável com o calendário definido por Rio – eleições em junho, congresso em julho –, e vai aproveitando os últimos dias para ouvir as palavras de incentivo que tem recebido. A partir do momento em que as eleições estiverem marcadas, a música será outra.