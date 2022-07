Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O metaverso, a tendência que quer ser o próximo capítulo da internet, com mundos digitais recheados de avatares, está ainda numa fase inicial de desenvolvimento. São as próprias empresas que estão a trabalhar no desenvolvimento deste conceito de uma internet mais “encorpada” que apontam para os longos anos de trabalho que têm pela frente para conseguir chegar a objetivos que parecem saídos da ficção científica.

As ambições do metaverso passam por conseguir não só ser um espaço para entretenimento e jogos, mas também para trabalhar. E, apesar das limitações que ainda são visíveis nas principais plataformas do género, já surgem relatos de assédio neste ambiente digital e as primeiras chamadas de atenção para a eventual necessidade de regulação. Mas é aí que surge a principal dúvida: como é que se regula algo que ainda não se conhece bem?

