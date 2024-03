Novo aeroporto. "A ANA ou é encostada à parede para ser obrigada a fazer alguma coisa ou não faz nada", diz Mineiro Aires

Conhecido um dia após as eleições legislativas, o relatório final da comissão técnica independente (CTI) sobre a solução aeroportuária dá mais um passo para a decisão final do Governo. Falta, agora, o parecer da comissão de acompanhamento. O presidente deste órgão confia que o futuro Governo, seja ele qual for, dará prioridade a esta decisão. Uma decisão que é política mas, em entrevista ao Observador, Mineiro Aires reconhece que o relatório técnico torna difícil (ou mesmo inviável) fundamentar tecnicamente a escolha de Santarém, e ainda menos do Montijo, a opção defendida pela concessionária.

O presidente da comissão de acompanhamento aponta o dedo à ANA por não fazer nada (a não ser um centro comercial no atual aeroporto) e ao seu chairman — José Luís Arnaut — por usar a influência política para fazer negócios. Defende que a empresa deve ser “obrigada” a realizar a solução escolhida, ainda que a negociação do contrato possa ter um custo para o Estado e sugere pagar a terceira travessia do Tejo com as receitas das atuais pontes 25 de Abril e Vasco da Gama num novo contrato de concessão. Mineiro Aires admite que os estudos de procura para o novo aeroporto “são exagerados, como são todos”, mas considera que isso não fragiliza o relatório. Defende a isenção e qualidade do trabalho feito pela CTI e tem a certeza de que qualquer solução irá ter mais gente contra do que a favor.

A comissão de acompanhamento pronuncia-se sobre o relatório final da comissão técnica independente esta sexta-feira e haverá autarcas insatisfeitos com as recomendações ….

Neste momento temos 30 autarquias na comissão de acompanhamento (todas as que são impactadas por uma localização). Não sei o que irá no espírito de cada um, o trabalho que a CTI fez não é propriamente um dedo esticado no mapa a apontar aqui. É um trabalho profundo que compara as soluções, avalia vantagens e inconvenientes e a decisão final, como sempre foi explícito — e daí eu não perceber algumas posições públicas —, é política. A quem compete decidir, com base no parecer técnico, vai ser obviamente o Governo. A resolução do CM (conselho de ministros) que cria esta comissão resulta de um acordo feito entre o PS e o PSD e espero que a pronúncia também seja feita com os mesmos atores.

Os líderes do PS e do PSD disseram que o aeroporto seria uma das primeiras decisões que tomariam se fossem governo. Como vê as condições políticas para essa decisão? Um Governo à direita, com apoio do Chega, poderá ter mais desconfiança em relação a este relatório?

Quando se fala do PS e do PSD não estamos a falar de posições extremadas, nem sequer num cenário em que está o Chega. Acho que há um desígnio nacional e acredito sinceramente que o próximo governo continuará a querer resolver os problemas fundamentais do país e um desses problemas é, sem dúvida, uma infraestrutura aeroportuária com capacidade para dar respostas em condições e com perenidade, e sobretudo usando bem os dinheiros públicos. Como engenheiro, acho que enterrar dinheiro público ou dos utilizadores em soluções que não garantam a durabilidade ou tenham duração minimamente aceitável não é uma boa decisão. Estou plenamente confiante que, quem vier a decidir, decidirá da melhor forma (ou não).

Um Governo socialista seria mais rápido?

Se fosse o Governo socialista a decidir, ia de certeza absoluta. Mas durante a campanha, Luís Montenegro também disse que o aeroporto para ele seria uma prioridade. Estou plenamente convencido que vai ser uma prioridade. E há outras questões. Aproveito para dizer que a terceira travessia não está, nem nunca esteve, associada à construção do aeroporto (na margem Sul), mas sim à alta velocidade e à ligação a Espanha. Mas as concessões das duas pontes sobre o Tejo vão acabar em 2030. E a concessionária é a mesma (a Vinci é acionista da Lusoponte). Existe a possibilidade de ser lançado atempadamente um concurso. Não em 2030, tem de ser dois ou três anos antes, para que quem ficar com a concessão das duas pontes seja obrigado a construir a terceira travessia. Teria de ser uma travessia rodoferroviária, mas com um forte instrumento de gestão do território porque qualquer solução rodoviária irá criar mais pressão sobre o território e mais desordenamento no território.