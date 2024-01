Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

Numa conferência de imprensa em novembro de 2023 Benjamin Netanyahu lançou um repto: as forças especiais israelitas iriam “agir contra os líderes do Hamas onde quer que estes estivessem”. A frase do primeiro-ministro israelita, na sequência dos ataques terroristas de 7 de outubro que desencadearam a guerra e a crise humanitária que só teve breves paragens para a troca de alguns reféns, já deixava antever um escalar do conflito para lá da faixa controlada pelo grupo radical islâmico. Um escalar que, esta quarta-feira, se veio a confirmar com a morte de Saleh al-Arouri, o número dois do Hamas: o “pai” das Brigadas al-Qassamnum, o braço armado do grupo, não morreu em Gaza. Foi alvo de ataque de drones de Israel em Beirute, capital no Líbano, onde vivia desde 2015.

E o Hamas não deixou passar esse grande detalhe. Além de ter confirmado a morte de Al-Arouri, descreveu o ataque israelita como uma “ação terrorista”, mas também uma violação da soberania do Líbano. Telavive ainda nada disse, mas ao Washington Post, fontes norte-americanas confirmaram a autoria israelita do ataque, que além do responsável palestiniano, matou ainda mais seis pessoas, todas elas do grupo radical — três combatentes e três líderes militares das Brigadas al-Qassam.

