Ocidente defendeu Israel do ataque do Irão. Porque é que não protege os céus da Ucrânia?

Na Ucrânia, a situação é bastante diferente. As tropas russas ocupam parcelas de territórios ucraniano, bastante próximas dos seus alvos. “As forças russas lançam drones e mísseis desde a Ucrânia ocupada que está próxima da Ucrânia [controlada por Kiev], proporcionando às defesas aéreas ucranianas uma fração do tempo que Israel e os seus aliados aproveitaram para neutralizar com sucesso o ataque em massa de mísseis e drones iranianos”, prossegue o think tank no relatório publicado na passada segunda-feira.

O ISW refere que, com mais de 600 mil quilómetros de território, a Ucrânia é um país “grande”, quando comparado com Israel, que ocupa uma área algo superior a 20 mil quilómetros quadrados. “Torna-se difícil imitar a densidade de cobertura de defesa aérea que Israel possui”, indica o Instituto para a Guerra, acrescentando que a Ucrânia também faz fronteira — a norte e a leste — com dois inimigos geopolíticos: a Rússia e a Bielorrússia.

Dara Massicot, membro do think tank Carnegie Endowment for International Peace, sublinha precisamente que Israel é “muito menor do que a Ucrânia”. “Isso permite a Israel consolidar os seus sistemas e criar camadas na sua defesa aérea”, constata a especialista ao portal Defense One. “Em segundo lugar, Israel é capaz de usar aeronaves num espaço aéreo permissivo para abater mísseis e drones. Os aliados de Israel têm a capacidade de lançar mísseis balísticos defensivos desde navios do Mediterrâneo e caças capazes de defender mísseis desde bases aéreas na região”, sendo o Chipre um aliado vital israelita, que acolhe, por exemplo, bases aéreas do Reino Unido.