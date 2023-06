As equipas de resgate estão numa corrida contra o tempo para tentar encontrar o Titan, o submersível que no domingo desapareceu no Atlântico Norte quando transportava cinco pessoas até ao local dos destroços do Titanic, a cerca de 3.800 metros de profundidade. A missão é complexa, uma vez que estão a decorrer simultaneamente operações para cobrir a superfície do oceano – caso o submersível tenha conseguido subir, mas esteja impossibilitado de comunicar – e nas vastas profundezas do oceano.

O último contacto do Titan ocorreu na manhã de domingo, quando contactou o navio canadiano de pesquisa Polar Price, cerca de 1h45m depois de ter começado a descida no oceano atlântico. As autoridades continuam as operações à máxima velocidade para conseguir detetá-lo em tempo útil, mas a urgência é máxima. Estima que, se estiverem vivos, os tripulantes têm menos de 20 horas de oxigénio disponível na embarcação, limite que deve chegar ao fim já na quinta-feira de manhã. Para o comandante Baptista Pereira, da Esquadrilha da Subsuperfície da Marinha Portuguesa, esse limite é discutível e os tripulantes deverão estar em modo de poupança enquanto aguardam o resgate. O que lhe parece certo é que as hipóteses de um resgate bem sucedido terminam ao final da noite de quinta-feira, se o submersível não tiver sido recuperado. “É jogar até ao último minuto, até ao último segundo”, sublinha em declarações ao Observador.

Detetados sons subaquáticos. Um sinal de esperança?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.