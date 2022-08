Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Está quase a voltar o festival de Paredes de Coura: e com ele, os mergulhos diurnos no rio Taboão e os concertos vistos ao fim da tarde e durante a noite na colina. A 28ª edição, que chegou a estar apontada para 2020 e 2021 mas só agora acontece (culpa da Covid-19), começa esta terça-feira e prolonga-se até à noite de sábado e madrugada de domingo.

O menu musical é relativamente longo, com 64 atuações ao longo de cinco dias, mas não tão longo quanto noutros festivais porque o Paredes de Coura — que começou em 1993 — tem apenas dois palcos. O que poderia ser uma desvantagem é na verdade um dos trunfos para quem é visitante habitual, já que reduz substancialmente as dores de cabeça na hora de escolher que concertos ver e de quais é preciso abdicar e diminui os metros percorridos de palco para palco.

O festival começa na terça-feira com um dia exclusivamente dedicado à música portuguesa e prossegue depois durante mais quatro dias, com alguns históricos (como os Pixies), poucos, mas sobretudo com artistas e bandas internacionais emergentes.

Ao longo dos anos, a identidade do festival foi-se construindo cada vez mais com aposta em bandas e músicos internacionais em ascensão (em alguns casos) ou em momento de afirmação (noutros), mas este ano essa dimensão é reforçada em detrimento da aposta em referências históricas da música independente — basta comparar, por exemplo, com o cartaz da edição anterior (2019), de que faziam parte bandas como os New Order, Suede e Spiritualized e artistas como Patti Smith. De entre as mais de 60 atuações previstas, destacamos dez que considerámos imperdíveis.

