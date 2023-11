VENCEDORES

LUÍS MONTENEGRO

É, inevitavelmente, o grande vencedor da noite. A festa era dele e Luís Montenegro esteve à altura das circunstâncias. Se há um mês alguém apostasse que Luís Montenegro aguentaria a liderança do PSD e estaria na iminência de se tornar primeiro-ministro (ou, pelo menos, de disputar eleições legislativas em condições reais de as vencer) estaria a arriscar. Mas a queda súbita e surpreendente de António Costa mudou tudo. Chegado a Almada, Montenegro conseguiu a proeza e reunir notáveis do partido, de várias sensibilidades políticas, convencer Manuela Ferreira Leite e (sobretudo) Aníbal Cavaco Silva a emprestarem-lhe credibilidade, animou as bases do partido, que se iam queixando de alguma apatia, com um discurso inflamado anti-Pedro Nuno Santos, e falar para o país, com um discurso mais programático, com algumas linhas orientadoras do que será o programa eleitoral do PSD. Acabou a assumir que sabe que “as pessoas esperam mais” dele do que aquilo” que foi “capaz de mostrar até agora”, o que lhe valeu um sentido aplauso. Despediu-se dos congressistas sabendo, melhor do que ninguém, que está mesmo obrigado a ganhar as próximas eleições legislativas e que não existem mais vidas para gastar.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.