Pagar despesas de teletrabalho gera dúvidas e enche advogados de pedidos de pareceres

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A partir de 1 de janeiro de 2022 as despesas decorrentes do teletrabalho terão de ser pagas pelas empresas. A lei, que foi publicada a 6 de dezembro em Diário da República, não deixa dúvidas de que esse pagamento já se aplica à primeira semana de janeiro — de 2 a 9 –, quando o país estiver em contenção, e para a qual foi decretada, pelo Governo, a obrigatoriedade de se fazer teletrabalho sempre que seja possível.

“São integralmente compensadas pelo empregador todas as despesas adicionais que, comprovadamente, o trabalhador suporte como direta consequência da aquisição ou uso dos equipamentos e sistemas informáticos ou telemáticos necessários à realização do trabalho, nos termos do número anterior, incluindo os acréscimos de custos de energia e da rede instalada no local de trabalho em condições de velocidade compatível com as necessidades de comunicação de serviço, assim como os custos de manutenção dos mesmos equipamentos e sistemas”. Esta é redação do artigo na lei do teletrabalho que determina o pagamento das despesas adicionais. Os trabalhadores têm que comprovar o aumento de custos “por comparação com as despesas homólogas do trabalhador no mesmo mês do último ano anterior à aplicação desse acordo”. Complica ainda mais no artigo seguinte, quando se diz que a compensação é devida “imediatamente após a realização das despesas pelo trabalhador”.

O Observador contactou um conjunto alargado de empresas para perceber o que já decidiram sobre o pagamento destas despesas, nomeadamente na primeira semana de janeiro. E a resposta é quase geral: ainda estão a estudar a questão.

Fonte oficial da EDP realça que a empresa “está a avaliar a melhor forma de aplicar as regras em linha com o que está previsto na legislação a partir do próximo ano”. No mesmo sentido, a IP – Infraestruturas de Portugal assume que as novas regras “levantam um conjunto de questões sobre temas cujo enquadramento é complexo, exigindo por isso um estudo cuidado por parte de todas as organizações, o que a IP está a efetuar presentemente”, assumindo “ainda maior relevância” algumas dessas dúvidas pelo facto de haver empresas do grupo IP que prestam um serviço público essencial. É pois, diz fonte oficial da entidade, “prematuro” responder sobre como vão definir as despesas a pagar aos trabalhadores e, também, em relação ao direito a desligar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nas respostas ao Observador as empresas assumem que irão cumprir as novas regras, mas quase todas acrescentam a salvaguarda — estão ainda a estudar a forma de o fazer. A Vodafone Portugal diz estar “em curso a avaliação destas questões pela empresa”. Por seu turno, fonte oficial do BPI salienta que “as regras e mecanismos decorrentes da nova legislação estão ainda em fase de definição interna, sendo certo que o banco aplicará a lei no prazo estabelecido”, tendo a Caixa Geral de Depósitos respondido igualmente estar a analisar o assunto.