Louis van Gaal já tinha chamado quatro e não os habituais três guarda-redes na última paragem para os compromissos das seleções. Ainda assim, não chegava. Quis mais dois, num total de seis. E não ficou por aí: a par de Kjell Scherpen (Vitesse) e Justin Bijlow (Feyenoord), reforçou de forma temporária a equipa técnica com Peter Murphy, antigo selecionador neerlandês de voleibol, para estudar ao pormenor qual seria o melhor a defender grandes penalidades, quase preparando o mesmo número que lhe valeu uma ida até à final do Mundial em 2014. “Haverá pouca preparação antes do Mundial e é um detalhe muito importante, muitas vezes os penáltis são absolutamente decisivos nas grandes competições”, explicou.

Quando Frank de Boer deixou a seleção após cair nos oitavos do Campeonato da Europa, e num contexto em que os Países Baixos tinham falhado antes a qualificação para o Euro-2016 e para o Mundial de 2018, a Federação tinha um sem número de opções mas optou por tirar da reforma o técnico que tinha metidos os papéis para a reforma após sair do Manchester United. As ideias mais fora da caixa continuavam lá como se percebe pelo exemplo supracitado mas Van Gaal teve de ir ganhando outras batalhas para chegar agora ao Qatar com um registo imponente: contando as três passagens pela seleção, e deixando de fora desaires no prolongamento e nas grandes penalidades, não perde há 32 jogos… desde setembro de 2001.

Primeira resistência: convencer os pesos pesados da equipa que, perante as soluções agora existentes e a falta de alas mais puros, a melhor forma de montar uma estrutura passava por abdicar do habitual 4x3x3 e voltar a um modelo de 3x5x2 (ou 5×32 sem bola) que pudesse evoluir para 3x4x1x2. Conseguiu. Segunda resistência: passar os seus métodos à equipa como ideias atuais e capazes de potenciar o seu rendimento. Conseguiu. Terceira “resistência”: ganhar a difícil luta contra um cancro na próstata, o que levou a que fizesse 25 sessões de radioterapia sem que ninguém da equipa soubesse e esperasse quase seis meses para ter a certeza de que o problema estava resolvido numa fase em que se falavam de possíveis sucessores. Agora, nesta espécie de último tango, só falta mesmo ganhar a resistência dos Países Baixos ao Mundial que nunca ganhou apesar de ter ido três vezes à final (e de ter perdido duas no prolongamento).

