Naquela que é já a terceira presença consecutiva em fases finais de Campeonatos do Mundo, a Costa Rica vai à procura de uma campanha semelhante à do Brasil, em 2014 — quando chegou até aos quartos de final e só caiu com os Países Baixos. A sorte, porém, não ajudou: e para isso será preciso deixar Espanha ou Alemanha retidas na fase de grupos e ainda bater o Japão.

O selecionador é Luis Fernando Suárez, mítico treinador colombiano que vai viver no Qatar o terceiro Campeonato do Mundo da carreira depois de ter levado o Equador ao Mundial 2006 e as Honduras ao Mundial 2014. A Costa Rica vem de um resultado histórico muito recente, tendo alcançado o melhor lugar de sempre ao ficar no 4.º lugar da Liga das Nações da CONCACAF em 2021, e continua a ser a única seleção da América Central a ter alcançado uma vitória num Mundial.

O ex-Sporting Bryan Ruiz é a referência natural da seleção costa-riquenha e já anunciou que, aos 37 anos, vai terminar a carreira logo depois da participação no Mundial do Qatar. A convocatória de Suárez inclui ainda Joel Campbell, avançado que também passou pelos leões, e Jewison Bennette, jovem médio do Sunderland que tem potencial para se tornar uma das principais revelações do Campeonato do Mundo.

