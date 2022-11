Diz a história que, recentemente, os Campeonatos do Mundo não correm muito bem às seleções que entram enquanto campeãs em título. Que o diga França, que ficou no último lugar do grupo do Mundial 2002 depois de ter conquistado o Mundial 98. Que o diga Itália, que não passou da fase de grupos do Mundial 2010 depois de ter conquistado o Mundial 2006. E que o diga Espanha, que também não chegou aos oitavos de final do Mundial 2014 depois de ter conquistado o Mundial 2010. O que ninguém esperava, porém, era que o mesmo acontecesse à Alemanha.

Em 2018, na Rússia, os alemães caíram com estrondo e não foram além da fase de grupos de um Campeonato do Mundo pela primeira vez — escassos quatro anos depois de, corroborando a teoria, terem sido campeões do mundo no Brasil. O fim de um ciclo, de um capítulo, estava cada vez mais próximo: e ficou confirmado quando Joachim Löw, que era selecionador nacional há 15 anos, anunciou que iria deixar o cargo depois do Euro 2020. Löw despediu-se nos oitavos de final do último Europeu, quando a Alemanha foi eliminada por Inglaterra, e Hansi Flick foi anunciado como o sucessor natural.

No Qatar, o antigo adjunto de Löw que ganhou tudo com o Bayern Munique vai estrear-se enquanto selecionador em fases finais de grandes competições. Enquanto grande objetivo tem a tarefa natural de melhorar o resultado de há quatro anos, de voltar a lutar por uma presença na final e de sonhar com a reconquista do Campeonato do Mundo. Enquanto grandes ferramentas para lá chegar tem uma mistura pouco usual — na Alemanha, diga-se — entre experiência, com Neuer, Müller e Götze, e uma nova geração encabeçada por Musiala, Havertz e Moukoko.

