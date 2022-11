A folha de currículo de Jalel Kadri enquanto treinador é grande, com um total de 24 projetos desportivos como técnico principal mais dois momentos como adjunto da seleção apenas desde 2001 (repetindo clubes de onde saía e voltava e com um ano sabático pelo meio), mas as ambições da Tunísia são tudo menos um reflexo dessa extensa lista. Aliás, aquilo que sobressai mais desse desfile de clubes é a tendência para os trabalhos de curto prazo que depois não conseguem ter continuidade. E foi assim que as Águias do Cartago conseguiram repetir a presença na fase final do Mundial, após um hiato de duas edições.

A fase de grupos da Taça das Nações Africanas, um bom barómetro para medir o nível dos conjuntos do continente no início do ano, mostrou bem a quebra que a Tunísia teve em comparação com os patamares que chegou a atingir no início do século – tanto que nem mesmo o facto de ter chegado aos quartos valeu a Mondher Kebaier para ficar no cargo. Após perder com o Mali e com a Gâmbia na fase de grupos (goleou apenas a frágil Mauritânia), naquele que era o grupo mais acessível da competição, houve a surpresa da vitória nos oitavos com uma Nigéria irreconhecível e a eliminação nos quartos com o Burquina Faso. O técnico principal saiu, o adjunto ficou para uma missão a curto prazo com o Mali. E cumpriu.

Pode sempre haver especulação sobre a sorte no sorteio do playoff de qualificação para o Mundial perante as opções que existiam ou o azar com que Sissako decidiu a primeira mão com um autogolo, mas durante 180 minutos a Tunísia trabalhou para um objetivo e conseguiu. O que se segue? Jogar sem pressão pelos melhores resultados e, em paralelo, por mais oportunidades nas principais ligas europeias. Em 2018, na Rússia, a equipa perdeu nos descontos com a Inglaterra, teve um jogo menos conseguido com a Bélgica (1-2) e ganhou ao Panamá. Agora até em termos de valia e características das equipas o cenário não muda muito, com essa esperança de, além do triunfo com a Austrália, poder haver uma surpresa com França ou Dinamarca que permita ao primeiro conjunto africano a ganhar um encontro a contar para a fase final de um Campeonato do Mundo (México em 1978, 3-1) passar pela primeira vez os grupos.

