É talvez a maior ausência entre os melhores jogadores no Mundial mas nem por isso deixa de ter opinião. “Equipas africanas? Acho que o Senegal pode fazer uma grande campanha. São uma equipa forte e têm jogadores muito bons, acredito que será a melhor das africanas”, comentou o norueguês Erling Haaland à SuperSportTV. E há quem coloque a fasquia ainda mais alta. “Temos de provar ao mundo que temos toda a qualidade para chegar a uma meia-final, a uma final ou mesmo ganhar o Mundial. Se um país africano consegue fazer isso, esse país é o Senegal”, frisou Augustin Senghor, presidente da Federação.

Há muito que as formações africanas prometem um pouco de tudo nas fases finais de grandes competições. Alegria, futebol ofensivo, entretenimento, melhores resultados. No entanto, continua a existir uma barreira a nível de objetivos, com as eliminações de Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010) nos quartos do Campeonato do Mundo. Agora, também pelo embalo da vitória na Taça das Nações Africanas, são os Leões de Teranga que voltam a ser colocados nesse patamar de esperança para todo um continente depois da desilusão no último Mundial, na Rússia, quando as cinco equipas qualificadas caíram na primeira fase.

Há um elo em comum entre essa equipa do Senegal que chegou aos quartos na Coreia do Sul/Japão, depois de ter perdido a final da CAN nas grandes penalidades com os Camarões: Aliou Cissé. O então capitão de equipa é hoje o selecionador, tendo quebrado essa malapata a nível continental com o triunfo diante do Egito também nos penáltis. Com uma base formada por jogadores de topo do futebol europeu como o guarda-redes Mendy, o central Koulibaly, o médio Papa Gueye e o avançado Sadio Mané, a equipa senegalesa quer aproveitar um grupo teoricamente mais acessível (pelo menos a nível de ranking) para chegar à fase a eliminar numa boa posição para fazer história e manter a evolução do futebol nacional. No entanto, e apesar de fazer parte dos eleitos, a condição física de Sadio Mané será a chave do sucesso.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.