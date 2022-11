Ir atrás do sonho — mais uma vez. Seis anos depois de um país inteiro ter percebido que, afinal, era possível, Portugal volta a começar uma caminhada rumo ao patamar que falta alcançar. Fernando Santos acredita, os jogadores acreditam, a Federação Portuguesa de Futebol acredita. Resta saber se as pernas, as circunstâncias e o escasso registo em Campeonatos do Mundo o permitem.

Inserida num grupo onde reencontra o carrasco do Mundial da Rússia, o Uruguai, a Seleção Nacional tem como objetivo primordial ir além da fase de grupos e ultrapassar os oitavos de final — algo que não acontece desde 2006, quando ficou em 4.º lugar após cair nas meias-finais na Alemanha. Os últimos anos foram de altos e baixos, entre a conquista da Liga das Nações em 2019 e a saída precoce do Euro 2020, e a comitiva portuguesa olha para o Mundial do Qatar como uma oportunidade para provar novamente que esta equipa pode sempre lutar pelas principais decisões.

O Mundial do Qatar, ainda assim, pode ser interpretado como o final de um ciclo. Será o último Campeonato do Mundo de Cristiano Ronaldo e de Pepe e pode muito facilmente, dependendo sempre dos resultados desportivos, tornar-se o último Campeonato do Mundo de Fernando Santos enquanto selecionador nacional. O treinador português, que substituiu Paulo Bento já em 2014, foi contestado como nunca depois de falhar o apuramento direto e também a presença na final four da Liga das Nações e terá de responder já a partir do primeiro jogo, contra o Gana.

O fim de ciclo de Ronaldo, Pepe e companhia, porém, também abre a porta a um novo capítulo. Matheus Nunes, Vitinha, Rafael Leão e António Silva lideram um conjunto de jogadores muito jovens mas já a brilhar nos principais palcos europeus que vão ser o presente e o futuro da Seleção Nacional. Por agora, no que diz respeito a certezas, só existe uma: nada será igual depois do Mundial do Qatar.

