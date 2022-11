Primeiro foi a geração dos “míticos”. Tony Meola, Alexi Lalas, Tab Ramos, John Harkes, Cobi Jones, Eric Wynalda. Com a organização do Mundial de 1994, jogadores reconhecidos do público e um interesse que parecia ser crescente, nem mesmo a derrota nos oitavos com o Brasil parecia capaz de travar a afirmação plena do futebol (o soccer, não o football) no país. Não aconteceu. Depois, a geração com maior expressão na Europa. DeMarcus Beasley, Landon Donovan, Claudio Reyna, Brad Friedel, John O’Brien. Depois de ganhar a Portugal nos grupos e ao México nos oitavos, a equipa só caiu nos quartos do Mundial de 2002 frente à Alemanha em mais um passo do crescimento. Não foi. Agora, chega a terceira oportunidade.

Com Gregg Berhalter, antigo defesa que jogou na Europa e esteve no Mundial de 2002, no comando técnico da equipa, os EUA tentam fazer desta edição do Qatar uma rampa de lançamento para a organização com México e Canadá do próximo certame em 2026, promovendo algo que noutras modalidades já acontecera como o atletismo quando recebeu os últimos Mundiais em Eugene: a ligação com os adeptos que teima em não chegar a um patamar que conseguiu em parte no feminino fruto dos grandes resultados internacionais. Não sendo a modalidade preferida num país que continua a olhar de outra forma para desportos como o futebol americano ou o basquetebol, uma boa campanha poderia funcionar como gatilho da mudança.

O grupo B, com Inglaterra como clara favorita à passagem e Irão e País de Gales a espreitarem a segunda posição, pode funcionar a favor dos EUA, sabendo-se que a partir dos oitavos e perante o contexto que está criado de um Mundial a meio da temporada. E existem jogadores para acalentar esse sonho, sobretudo os que jogam na Europa como Pulisic, Sergiño Dest, Yunus Musah, Luca de la Torre ou Tim Weah (todos jogadores com idade para fazerem pelo menos mais dois/três Mundiais). No entanto, os resultados recentes da equipa esfriam esse otimismo, com os EUA a terem um triunfo nos últimos cinco jogos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.