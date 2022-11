Quatro anos depois da desilusão de Moscovo, a Croácia está de volta à luta. A equipa de Zlatko Dalić, selecionador nacional desde 2017, regressa ao Campeonato do Mundo depois de ter perdido a final para a França na última edição da competição — algo que, não obstante, não deixou de ser um resultado extraordinário para um país que até aí nunca tinha disputado uma final de um grande torneio internacional.

A Croácia chega ao Mundial do Qatar em pleno processo de renovação e revitalização: Modric é a natural ligação entre o passado e o presente mas a ausência de veteranos como Mandžukić e Rakitic e a presença de jovens como Gvardiol e Sučić deixa entender que esta é uma seleção à procura de uma nova geração de ouro que permita voltar a sonhar com altos voos.

Em teoria, num Grupo F algo difícil de antever, a Croácia vai discutir com a Bélgica o primeiro lugar no acesso aos oitavos de final. Aí, o objetivo será sempre ir o mais longe possível e recuperar o estatuto de candidata à derradeira decisão depois da passagem discreta pelo Euro 2020, onde não foi além dos oitavos e caiu com Espanha após prolongamento.

