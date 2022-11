Depois da trilogia brilhante que envolveu a conquista do Euro 2008, do Mundial 2010 e do Euro 2012, a seleção espanhola caiu num marasmo quase inevitável de fim de ciclo e de início de novo capítulo. Não passou da fase de grupos no Mundial 2014, ficou pelos oitavos de final no Euro 2016 e no Mundial 2018 e só a partir daí, com a chegada de Luis Enrique, é que começou a reconstruir uma base sólida e com o objetivo prático de conquistar títulos.

O antigo treinador do Barcelona, que teve de interromper as funções de selecionador nacional alguns meses devido à grave doença da filha, tem sido o fio condutor da transição entre o grupo que ganhou tudo há uma década e a nova geração que teima em tomar conta da equipa. Se Busquets, Carvajal e Jordi Alba são os principais resistentes que recordam a memória de Del Bosque ou até Aragonés, jogadores como Pedri, Gavi ou Nico Williams celebraram essas conquistas ainda enquanto crianças.

Espanha chegou às meias-finais do Euro 2020, foi até à final da última Liga das Nações e é cada vez mais claro que está a meio de um processo de revitalização. No Qatar, Luis Enrique tem a maior oportunidade até agora para alcançar o primeiro grande sucesso enquanto selecionador e tirar o melhor possível de uma equipa que tem ADN vencedor mas que há muito anda arredada das principais decisões.

