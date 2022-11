Depois de carimbar um empate e uma vitória contra Portugal na qualificação, garantindo o primeiro lugar do grupo e o apuramento direto e obrigando a Seleção Nacional a passar pelo playoff, a Sérvia chega ao Mundial do Qatar com o objetivo de fazer melhor do que há quatro anos, quando não chegou aos oitavos de final.

Num grupo onde o Brasil parte como claro favorito para ficar com a liderança, a Sérvia não deixa de ser a principal candidata à segunda vaga de acesso à fase seguinte. O selecionador é Dragan Stojković, histórico capitão jugoslavo que conquistou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1984 e esteve no Europeu do mesmo ano e nos Mundiais de 1990 e 1998, e esta geração sérvia é uma das melhores das últimas décadas — sendo perfeitamente possível e provável o tal apuramento para os oitavos de final que já seria o melhor resultado de sempre em Campeonatos do Mundo.

Numa convocatória que conta com Grujic e Račić, do FC Porto e do Sp. Braga, Dušan Tadić é a natural referência. Mitrović, avançado do Fulham de Marco Silva, é o goleador de serviço, sendo que Milinković-Savić oferece a magia e o critério no passe e Vlahovic, da Juventus, começa a procurar espaço numa seleção com várias opções de qualidade para o setor ofensivo.

