Há um antes e um depois em todas as seleções. Pelo contexto, pelas gerações, pelas circunstâncias em que se discutem as provas, pelos treinadores. E a linha é feita por situações limite, sejam elas boas ou más, que dão a partir daí uma definição ao passado e uma outra perspetiva do futuro. A Dinamarca teve um desses momentos em 1992, quando andava a treinar às escondidas sem saber ao certo o que aconteceria com a Jugoslávia, foi repescada para o Campeonato da Europa da Suécia e terminou a ganhar a final à Alemanha. Quase 30 anos depois, e na sequência de anos mais modestos a nível de participações em grandes provas, enfrentou um outro episódio distinto quando viu o seu melhor jogador tombar no relvado com uma paragem cardíaca no primeiro jogo do Europeu de 2020. E toda a equipa mudou com isso.

Kasper Hjulmand, técnico com uma fama de milagreiro que vem de longe quando se sagrou campeão pelo modesto Nordsjaelland, conseguiu agarrar num conjunto de jogadores que se encontrava de rastos perante a situação limite que viveu (e que, com Kjaer à cabeça, lidou de uma forma pragmática logo no momento) e reforçou o espírito coletivo num trajeto que só terminou no prolongamento das meias-finais com um golo de Harry Kane. Mais: não foi apenas uma competição mas sim uma forma de encarar o jogo que continuou a dar frutos até ao regresso de Eriksen, recuperado do problema que o afastou durante largos meses e de novo na Premier League via Brentford até chegar ao Manchester United. E a Dinamarca foi um das primeiras seleções qualificadas para o Mundial, com uma série de nove vitórias consecutivas.

Hjulmand, que entrou para o comando da seleção em agosto de 2020, chega ao Qatar com uma “anormal” percentagem de vitórias de 67% (22 em 33 jogos), falhando o apuramento para a Final Four da Liga das Nações pelos desaires no confronto direto com a Croácia. A Dinamarca é favorita a par da França (a quem ganhou recentemente) à passagem aos oitavos mas a partir daí, não sendo uma das seleções com mais probabilidades de ganhar, tem pelo menos as condições para tornar-se uma das surpresas da prova. Em 1992 ninguém acreditava e aconteceu; em 2022 também ninguém acredita mas pode acontecer.

